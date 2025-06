Eventi a Lecco e provincia – Weekend 20-22 giugno 2025

Ecco una selezione degli eventi culturali, musicali ed enogastronomici previsti nel fine settimana

LECCO – Scopri cosa fare a Lecco e dintorni nel weekend del solstizio d’estate! Ecco una selezione degli eventi culturali, musicali ed enogastronomici previsti da venerdì 20 a domenica 22 giugno 2025. Per ulteriori informazioni visita il nostro calendario eventi a questo link: Lecconotizie Eventi

📅 VENERDÌ 20 GIUGNO 2025

Mostre in corso

“Tra Arte e Paesaggi Familiari” – Palazzo del Commercio, Piazza Garibaldi, Lecco

“Rimuovere” – Miniere del Parco Minerario di Cortabbio, Primaluna

“E•I•D•O•S. La forma sospesa” – La Bohème, Merate

“La Veronica e la Lombardia” – Mostra diffusa a Santa Maria Hoè

“Lo Spazio ri-composto” – Collage fotografici, Palazzo delle Paure, Lecco

“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider” – Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, Lecco

“Memorie contro la guerra” (1915–1918) – Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello, Calolziocorte

“I volti della cura – Oltre alla paura” – Palazzo delle Paure, Lecco

Eventi speciali

Eventi speciali “Frecciarossa Live” – Spettacoli e musica, Padiglione delle Feste, Barzago

“Scenario – At the Park” – DJ set e atmosfere estive, Parco di Villa Rosa, Molteno (19:00 – 00:00)

“Colico in Cantina” – Degustazioni in cantina, Frazione Villatico, Colico (dalle 19:00)

“Yoga e Mitologia” al Planetario di Lecco – Esperienza sotto le stelle (20:00)

“World Refugee Day Lecco” – Piazza Garibaldi Lecco (19:00)

📅 SABATO 21 GIUGNO 2025

Mostre (in continuità)

NB: Stesse esposizioni artistiche e fotografiche di venerdì, aperte per tutta la giornata in diverse località della provincia.

Eventi e spettacoli

Gara nazionale di nuoto di fondo – Baia di Piona (11:30 – 18:00)

Concerto per i 25 anni de “I Luf” – Oratorio Don Olimpio Moneta, Nibionno (17:00)

“Forme Geometrie Colori” – Mostra pittorica – Villa Sironi, Oggiono (15:00 – 19:00)

“Le voci delle Alpi” E – Crandola, Chiesa di Sant’Antonio Abate (15:00)

2Cena d’Estate” – Varenna, area giardini Olivedo (dalle 17:00)

📅 DOMENICA 22 GIUGNO 2025

Mostre visitabili

NB: Tutte le esposizioni già menzionate continuano anche la domenica.

Appuntamenti speciali

Mostra Mercato del Vinile e CD per hobbisti – Palabachelet, Oggiono (10:00 – 18:00)

“Armonie in Vetta” – Concerto di fiati ai Piani di Bobbio (11:30)

Walking Festival – Teatro San Rocco, Premana (dalle 14:00)

“Alla scoperta di un gioiello tra i boschi” – Oratorio di Santa Margherita, Monte Marenzo (15:00 – 18:00)

“Forme Geometrie Colori” – Mostra pittorica – Villa Sironi, Oggiono (15:00 – 19:00)

Questo weekend offre un perfetto mix di arte, natura, musica e gusto. Dalle cantine di Colico ai collage del Palazzo delle Paure, passando per i concerti in vetta e le mostre immersive nei borghi, ce n’è per tutti i gusti.