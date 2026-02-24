Eventi di marzo al Planetario civico: osservazioni, spettacoli e incontri

Un mese ricco di incontri, spettacoli per bambini e osservazioni guidate del cielo
Tra gli ospiti, storici dell’arte e astrofisici guideranno i partecipanti alla scoperta del Sole, dei pianeti, delle origini della vita sulla Terra e dei misteri di Stonehenge
LECCO – Il Planetario civico inaugura marzo con un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla scienza, all’arte e all’osservazione del cielo. L’offerta spazia da serate culturali per adulti a momenti di scoperta dedicati ai bambini, unendo divertimento e conoscenza.
Il mese si apre domenica 1° marzo alle 18 con “Al di là delle stelle”, un incontro informale che racconta la vita del planetario, propone un breve viaggio tra le stelle e presenta le attività culturali dell’anno.
Come da tradizione, i venerdì del mese alle 21 saranno dedicati a percorsi tematici:
- 6 marzo – Cristina Cereda, storica dell’arte, conduce “Il Sole nell’arte”, un viaggio tra pittura e simbolismo solare.
- 13 marzo – Roberto Maggi, professore emerito di fisiologia dell’Università degli Studi di Milano, affronta “L’origine della vita sulla Terra” tra scoperte scientifiche e riflessioni filosofiche.
- 20 marzo – Simone Iovenitti, astrofisico, guiderà “Pianeti solari: storia e segreti della nostra casa nel cosmo”, un viaggio nel Sistema solare tra passato e futuro delle esplorazioni.
- 27 marzo – Daniele Spiga, astronomo, propone “Stonehenge: osservatorio, calendario o luogo di culto?”, analizzando le ipotesi astronomiche sul celebre complesso megalitico.
Non mancano eventi per i più piccoli:
- 7 marzo alle 15 – “Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe”.
- 21 marzo – “Gruby, il maialino spaziale”, per avvicinare i bambini alle meraviglie del cosmo attraverso racconti adatti alla loro età.
Tutte le domeniche alle 16 proseguono le proiezioni in cupola, seguite alle 17 dalla visita guidata nella sala espositiva “Occhi sul Cosmo! Da Galileo all’esplorazione di Marte”, un percorso che unisce strumenti storici e tecnologie moderne, con modelli dedicati anche alle missioni spaziali più recenti.
Il calendario si completa sabato 28 marzo alle 20.30 con una serata osservativa presso il piazzale Francesca “Vera” Ciceri, organizzata con i telescopi del Gruppo Astrofili Deep Space per ammirare il cielo primaverile.
Per dettagli, prenotazioni e costi: www.deepspace.it