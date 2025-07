Il Fai Lecco pensa già a settembre con eventi di cultura, sport e storia

In programma mostra storica, conferenza e torneo di tennis per celebrare cultura e sport

La prima iniziativa si svolgerà dal 7 al 21 settembre

LECCO – La delegazione del FAI di Lecco e il Gruppo Giovani sono pronti a ripartire in autunno con un rinnovato entusiasmo per la scoperta del territorio. A settembre sono in programma una serie di iniziative.

Dal 7 al 21 settembre, a Palazzo delle Paure, la delegazione, in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale, allestirà la mostra “Società Canottieri Lecco: 130 anni di storia e cultura dello sport sul nostro lago”. L’esposizione celebrerà il 130° anniversario della fondazione della Canottieri Lecco e sarà anche l’occasione per ricordare i 50 anni dalla nascita del FAI.

Giovedì 18 settembre il professor Matteo Colombo, del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, terrà la conferenza dal titolo: “Indagini sulla struttura del rimessaggio della Canottieri Lecco: un esempio di avanguardia nell’utilizzo del calcestruzzo armato.”

L’incontro si svolgerà presso la sede dell’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Il professor Colombo ha condotto approfondite ricerche strutturali sull’edificio della Canottieri, particolare per la sua tipologia a capanna su palafitta.

Infine, nel weekend del 20-21 settembre si svolgerà il consueto torneo di tennis di doppio maschile e misto.

Infine, il FAI informa che durante il periodo estivo in tutta Italia si svolgeranno numerosi eventi interessanti e suggestivi. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il seguente sito web: https://fondoambiente.it/eventi