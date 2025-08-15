Ferragosto a Lecco: musei e mostre aperti per una giornata di cultura

I musei cittadini aperti tutto il giorno

Ecco le proposte

LECCO – Il 15 agosto, giorno di Ferragosto, a Lecco non ci saranno solo sole e lago: la città offrirà anche un ricco itinerario culturale grazie all’apertura dei musei cittadini e spazi espositivi.

Palazzo delle Paure sarà aperto dalle 10 alle 18 (ingresso a pagamento, ultimo ingresso alle 17.30) e permetterà di visitare la Galleria d’arte moderna e contemporanea, la Fototeca, l’Osservatorio alpinistico lecchese e due mostre temporanee di grande interesse: Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider e Lo spazio Ri-Composto.

Torre Viscontea accoglierà i visitatori dalle 14 alle 18 con la mostra a ingresso libero Emozioni dei giochi, un percorso che unisce memoria e divertimento.

Palazzo Belgiojoso aprirà invece dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso alle 13.30) e offrirà la possibilità di visitare gratuitamente il Museo storico, il Museo archeologico e il Museo di storia naturale, per un tuffo nella storia, nella scienza e nell’archeologia.

Per chi trascorrerà il Ferragosto in città, sarà l’occasione perfetta per abbinare una passeggiata sul lungolago a un momento di scoperta e approfondimento culturale.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del SiMUL – Sistema Museale Urbano Lecchese.