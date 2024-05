Festival dei laghi lombardi, in arrivo la VII edizione a Oggiono e Lecco

Tour di spettacoli costituiti da venti date con l’obiettivo di riunire in un’unica rassegna 10 laghi della Lombardia

Due tappe in provincia: a Oggiono con lo show teatrale “La farfalla granata” e a Lecco col concerto dedicato a De Andrè

LECCO – In arrivo la VII edizione del Festival dei Laghi Lombardi con la direzione artistica di Francesco Pellicini, promossa dall’Associazione Festival del teatro e della comicità. Un tour di spettacoli costituiti da venti date con l’obiettivo di riunire in un’unica rassegna 10 laghi della Lombardia: Garda, Maggiore, Iseo, Lario, Annone, Ceresio, Comabbio, Varese, Mezzola e distretto dei laghi alpini della Valchiavenna, una zona d’acqua dolce che unisce cinque province lombarde (Brescia, Varese, Lecco, Como, Sondrio) e due regioni confinanti: Verbano-Cusio-Ossola e la Svizzera.

Il Festival farà tappa ad Oggiono il 31 agosto con “La Farfalla granata”, uno show teatrale dedicato a Gigi Meroni, con G. Fenocchio e F. Armellini, M. Trotta, F. Pellicini. Inoltre, il 4 settembre a Lecco ci sarà il concerto dedicato a Fabrizio De Andrè con i “Sulutumana”.

“Sono davvero felice che il Festival, di anno in anno, riesca sempre a regalare una festa, sotto forma di spettacoli diversificati, nella regione dei laghi per eccellenza. Quest’anno ci affacciamo, per la prima volta, anche al cinema con la produzione del docufilm “Io sono lago”, un evento destinato a passare alla storia” spiega Francesco Pellicini, Direttore artistico e ideatore del Festival dei laghi Lombardi.

“L’iniziativa, giunta alla Settima Edizione, rappresenta un’imperdibile occasione per far conoscere le magnifiche perle dei nostri territori e per realizzare eventi di spessore in luoghi straordinari e unici facendone apprezzare gli artisti coinvolti, tutti in qualche modo fieramente legati all’identità lombarda di lago e alle sue arti” commenta Francesca Caruso, Assessore alla Cultura Regione Lombardia.

Per informazioni consultare il sito www.festivaldeilaghi.com