Festival di Musica “Tra Lago e Monti”: 15 concerti tra luglio e settembre per la 39ª edizione

Si comincia domenica 19 luglio a Lecco, tutti gli eventi sono gratuiti

Il Maestro Porroni: “Programma che unisce qualità artistica, promozione del territorio e accessibilità”

LECCO – Quindici concerti in programma tra il 19 luglio e il 9 settembre, artisti di livello internazionale, luoghi di straordinario fascino e una proposta musicale capace di attraversare generi, epoche e culture. Si presenta con questi numeri la 39ª edizione del Festival di Musica “Tra Lago e Monti”, illustrata, come da tradizione, nella sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi.

La rassegna, diretta artisticamente dal Maestro Roberto Porroni, si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate lecchese, grazie a un programma che unisce qualità artistica, promozione del territorio e accessibilità, con tutti gli eventi a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il Festival è realizzato con il sostegno di Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Confartigianato Imprese Lecco, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, Larioreti Holding e Silea), Camera di Commercio di Como-Lecco, Regione Lombardia, Valle Spluga, Galperti, Ciresa Formaggi e ByCarpel. Collaborano inoltre i Comuni di Lecco, Barzio, Bellano, Cassina, Cremeno, Dervio e Varenna, insieme alle Pro Loco di Dervio e Vendrogno, al Monastero del Carmelo di Concenedo e alle Parrocchie di Barzio, Maggio, Moggio, Cremeno e Vendrogno.

Nel corso della presentazione è stato sottolineato come il Festival rappresenti un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni, capace di promuovere il patrimonio artistico e paesaggistico del Lecchese attraverso la musica. Il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati, ha evidenziato come la manifestazione costituisca un appuntamento di grande valore culturale per il territorio: “Il festival è capace di offrire un’importante opportunità sia ai residenti sia ai numerosi turisti che frequentano il Lago e la Valsassina durante la stagione estiva”.

Anche Deutsche Bank, partner storico della rassegna, ha ribadito il proprio sostegno al Festival. Il responsabile Private Banking Nord Ovest Marco Massironi ha ricordato come la manifestazione rappresenti un esempio concreto di dialogo tra cultura, territorio e comunità, valorizzando luoghi di grande bellezza e rafforzando il legame tra impresa e sviluppo locale.

Per Confartigianato Imprese Lecco, il vicepresidente Dante Proserpio ha sottolineato come il Festival sia diventato un appuntamento di prestigio, “che contribuisce a rafforzare l’identità del territorio, promuovendo cultura, turismo e coesione sociale attraverso un calendario di eventi ospitati in ville storiche, chiese, piazze e borghi della provincia”.

Il Fondo Sostegno Arti dal Vivo tramite Paolo Dell’Oro ha rimarcato il perfetto equilibrio tra cultura, turismo e valorizzazione del patrimonio locale: “Il Festival rispecchia pienamente gli obiettivi del progetto dedicato alla promozione dello spettacolo dal vivo nei luoghi di particolare interesse storico e paesaggistico. Il Fondo nell’ultimo triennio ha raccolto circa 2 milioni di euro, con contributi importanti anche da parte di privati. Un segno importante della cura e dell’interesse che il territorio riserva alle Arti dal Vivo”. Ha portato il saluto dell’amministrazione comunale di Lecco l’assessore al Turismo Cinzia Bettega.

Anche le aziende partner hanno confermato il proprio sostegno alla manifestazione. ByCarpel, attraverso la CEO Ilaria Bonacina, ha ribadito l’importanza di investire nella cultura come elemento di crescita sociale e valorizzazione del territorio, mentre Valle Spluga, con il General Manager Dante Milani, ha evidenziato il forte legame tra il Festival e la promozione delle eccellenze locali, confermando una collaborazione che prosegue da oltre dieci anni.

L’edizione 2026 prenderà il via sabato 19 luglio a Palazzo Belgiojoso di Lecco con Brasil: le anime della musica brasiliana del ‘900, in collaborazione con il Lecco Jazz Festival. Il calendario proseguirà fino al 9 settembre, toccando alcune delle località più suggestive del territorio, tra cui Dervio, Varenna, Barzio, Maggio, Vendrogno, Cremeno, Concenedo, Cassina, Moggio e Corenno Plinio.

Il pubblico potrà assistere a concerti dedicati alla musica classica, jazz, musica brasiliana, repertorio americano del Novecento, omaggi ai Beatles, Gershwin, Piazzolla, Schumann, Schubert, Stravinskij e Bach, con ensemble cameristici, pianisti, fiati, archi e formazioni originali che confermano la varietà e la qualità della proposta artistica. Tutti i concerti sono a ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA

Per informazioni:

biglietteria@amduomo.it

Sito: www.robertoporroni.it