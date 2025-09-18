Festival Medfest 2025. Passeggiata tra storia e arte nei castelli neogotici bresciani

Di
-
Tempo di lettura: 2 minuti
Lonato
Lonato

L’escursione anticiperà la conferenza sui neomedievalismi con il prof. Pacciarotti

L’iniziativa si svolgerà il 27 settembre

LECCO – Nel contesto del festival “Medfest”, attualmente in corso, l’associazione Museo Italia Tour organizza per sabato 27 settembre un’escursione dal sapore fiabesco. L’iniziativa, intitolata “Castelli neogotici nel Bresciano”, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di affascinanti architetture ispirate al Medioevo e anticiperà la conferenza in programma il 10 ottobre presso la Sala Neogotica di Officina Badoni. In quell’occasione, il prof. Giuseppe Pacciarotti approfondirà il complesso tema dei “neomedievalismi” in architettura e non solo.

La gita di sabato 27 settembre offrirà l’opportunità di scoprire due straordinari esempi di neogotico lombardo nel territorio bresciano: il Castello Bonoris a Montichiari e la Casa del Podestà a Lonato. Sarà un viaggio nel XIX secolo, epoca in cui il movimento artistico neogotico si diffuse in Europa, caratterizzato da audaci stilizzazioni, vivace policromia e una funzionalità organica.

Castello Bonoris Montichiari
Castello Bonoris Montichiari

Il Castello Bonoris, ricostruito nel 1890 dal banchiere Gaetano Bonoris sulle vestigia dell’antica rocca, incarna il sogno romantico del Medioevo, ispirandosi ai celebri borghi e castelli medievali di Torino. La Casa del Podestà e la Rocca di Lonato, acquistate e restaurate agli inizi del Novecento dall’avvocato Ugo Da Como, ospitano oggi una preziosa “casa-biblioteca” con oltre 50 mila volumi, inserita in un complesso monumentale dominato dalla maestosa Rocca visconteo-veneta.

Per partecipare, è necessario prenotare scrivendo a museoitaliatour@gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp al 333 8160628. La quota di iscrizione è di 95 euro e comprende il viaggio in autobus, le visite guidate e il pranzo in agriturismo.

Punto di partenza: Lecco (Piazzale negozio Ezio Galli, via Fiandra 15) alle ore 8:15, con possibile tappa a Bergamo su richiesta.