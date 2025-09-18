Festival Medfest 2025. Passeggiata tra storia e arte nei castelli neogotici bresciani

L’escursione anticiperà la conferenza sui neomedievalismi con il prof. Pacciarotti

L’iniziativa si svolgerà il 27 settembre

LECCO – Nel contesto del festival “Medfest”, attualmente in corso, l’associazione Museo Italia Tour organizza per sabato 27 settembre un’escursione dal sapore fiabesco. L’iniziativa, intitolata “Castelli neogotici nel Bresciano”, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di affascinanti architetture ispirate al Medioevo e anticiperà la conferenza in programma il 10 ottobre presso la Sala Neogotica di Officina Badoni. In quell’occasione, il prof. Giuseppe Pacciarotti approfondirà il complesso tema dei “neomedievalismi” in architettura e non solo.

La gita di sabato 27 settembre offrirà l’opportunità di scoprire due straordinari esempi di neogotico lombardo nel territorio bresciano: il Castello Bonoris a Montichiari e la Casa del Podestà a Lonato. Sarà un viaggio nel XIX secolo, epoca in cui il movimento artistico neogotico si diffuse in Europa, caratterizzato da audaci stilizzazioni, vivace policromia e una funzionalità organica.

Il Castello Bonoris, ricostruito nel 1890 dal banchiere Gaetano Bonoris sulle vestigia dell’antica rocca, incarna il sogno romantico del Medioevo, ispirandosi ai celebri borghi e castelli medievali di Torino. La Casa del Podestà e la Rocca di Lonato, acquistate e restaurate agli inizi del Novecento dall’avvocato Ugo Da Como, ospitano oggi una preziosa “casa-biblioteca” con oltre 50 mila volumi, inserita in un complesso monumentale dominato dalla maestosa Rocca visconteo-veneta.

Per partecipare, è necessario prenotare scrivendo a museoitaliatour@gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp al 333 8160628. La quota di iscrizione è di 95 euro e comprende il viaggio in autobus, le visite guidate e il pranzo in agriturismo.

Punto di partenza: Lecco (Piazzale negozio Ezio Galli, via Fiandra 15) alle ore 8:15, con possibile tappa a Bergamo su richiesta.