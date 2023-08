Festival Tra Lago e Monti: a settembre le ultime note

Dopo l’en plein di agosto, in arrivo gli ultimi due appuntamenti della rassegna

Varenna e Corenno Plinio le località dove calerà il sipario

LECCO – Dopo la ‘scorpacciata’ del mese di agosto, con ben undici concerti, ‘Tra Lago e Monti’ si avvia a vivere gli ultimi due appuntamenti, entrambi in calendario nel mese di settembre. Il Festival di musica – diretto dal Maestro Roberto Porroni con il fondamentale supporto di Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo, Galletto Valle Spluga, Camera di Commercio di Como-Lecco e Ciresa Formaggi – farà tappa il 9 nella chiesa di San Giorgio a Varenna, mentre il 16 l’atto finale è previsto sul palcoscenico a lago di Corenno Plinio.

Sabato 9 settembre a Varenna, con inizio alle ore 21, si esibirà l’Ensemble Duomo, formata da Roberto Porroni alla chitarra, Letizia Spaggiari al flauto, Roberto Ficili al violino, Antonio Leofreddi alla viola e Marcella Schiavelli al violoncello, con il programma dal titolo ‘Morricone per Tornatore’: i brani del grande compositore italiano sono stati elaborati dallo stesso Porroni e comprendono colonne sonore realizzate per Tornatore come ‘Nuovo Cinema Paradiso’, ma anche l’intramontabile ‘C’era una volta in America’ e altri brani meno noti del maestro romano.

Sabato 16 settembre a Corenno Plinio, sempre a partire dalle ore 21, spazio invece a ‘Giro del mondo con chitarra e sax’: sul palco saliranno Jacopo Taddei (saxofono) e Roberto Porroni (chitarra). Un concerto ormai tradizionale nell’ambito del ‘Festival Tra Lago e Monti’ che propone la suggestiva e unica fusione delle timbriche del saxofono e della chitarra, attraverso la rilettura di capolavori della tradizione classica accanto a pagine del ‘900, con una particolare attenzione alla dimensione internazionale del tango e alla musica americana.

Si ricorda che tutti i concerti del Festival sono a ingresso libero. Per informazioni: email biglietteria@amduomo.it o whatsapp 351 8962224.