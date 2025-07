Festival Tra Lago e Monti. Prosegue con nuovi concerti la storica rassegna estiva

Un calendario ricco di concerti estivi che spazia tra jazz, musica classica e sonorità innovative

Due appuntamenti a Varenna e uno a Barzio

LECCO – La trentottesima edizione del Festival di musica “Tra Lago e Monti” prosegue con entusiasmo dopo i primi appuntamenti di luglio, segnati dall’evento inaugurale “Classic & Jazz” a Palazzo Belgiojoso di Lecco e dalla suggestiva esibizione dell’Ensemble Duomo a Dervio, ospitata al cineteatro Paradise a causa del maltempo.

Con il calendario estivo ormai avviato, il Festival si prepara ad accogliere una nuova serie di concerti e performance che animeranno il territorio tra lago e monti nel mese di agosto, offrendo ancora una volta un ricco intreccio di musica e cultura.

La rassegna, diretta dal Maestro Roberto Porroni e sostenuta da Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Confartigianato Imprese Lecco, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, Larioreti Holding e Silea), Camera di Commercio di Como-Lecco, Valle Spluga, Ciresa Formaggi e By Carpel, si avvale inoltre del prezioso supporto dei Comuni di Lecco, Barzio, Bellano, Cremeno, Cassina, Dervio e Varenna, delle Pro Loco di Dervio e Vendrogno, del Monastero del Carmelo di Concenedo e delle Parrocchie di Barzio, Maggio, Moggio, Cremeno, Vendrogno e Varenna.

Il programma riprenderà martedì 5 agosto alle ore 21:15 a Villa Cipressi, Varenna, con il concerto “Ellington: the Duke”. Sul palco si esibirà il Cuartet, composto da Roberto Porroni alla chitarra, Adalberto Ferrari a clarinetto e C melody, Marija Drincic al violoncello e Marco Ricci al contrabbasso, accompagnato dalla batteria di Tommy Bradascio. La serata proporrà una selezione di brani arrangiati da Porroni, dedicati a Duke Ellington, una delle figure più emblematiche della musica del XX secolo, celebre per il suo jazz di raffinata eleganza.

Venerdì 8 agosto, sempre alle 21:15 a Varenna, la splendida chiesa di Santa Marta ospiterà il concerto “Atmosfere francesi (e non solo)” con Luca Stocco all’oboe ed Elena Piva all’arpa. L’inedito accostamento tra arpa e oboe offrirà una lettura originale e suggestiva dei brani di Bach, Donizetti e Monti, valorizzandone con delicatezza e raffinatezza ogni sfumatura.

Sabato 9 agosto, per la prima volta, la rassegna si sposterà in Valsassina, a Barzio, nella Chiesa di Sant’Alessandro, con inizio alle ore 21. A esibirsi sarà l’Ensemble Variabile, composto dal soprano Annamaria Dell’Oste, il clarinettista Claudio Mansutti e la pianista Federica Repini. Nato da un’idea di Mansutti, il gruppo riunisce musicisti affermati con l’obiettivo di eseguire repertori che, accanto alla tradizione mitteleuropea, reinterpretano arie della tradizione operistica italiana in una veste cameristica originale e innovativa.

Calendario concerti

11 agosto, Maggio, Area Corti, ore 20.30: Il sogno americano: da George Gershwin a Cole Porter e Harold Arlen

12 agosto, Vendrogno, Chiesa della Madonnina, ore 21: Would you keep a secret?

13 agosto, Barzio, Chiesa Sant’Alessandro, ore 21: Magie sonore nel tempo per flauto e arpa

14 agosto, Cremeno, Chiesa San Giorgio, ore 20.30: Flashbach Duo / String Fields Duo, Abbinamenti sonori particolari

17 agosto, Concenedo, Madonna del Carmelo, ore 18.30: Ensemble Duomo, Danze spagnole dal ‘600 al ‘900

18 agosto, Cassina, Piazza comunale, ore 20.30: Alma Saxophone Quartet, Alma likes to be in America

19 agosto, Maggio, Chiesa Natività, ore 20.30: Piano Due Kalabova & Gugg, Schubert, Stravinski

21 agosto, Corenno Plinio, Palcoscenico sul lago, ore 21: Two Worlds

25 agosto, Moggio, Chiesa San Francesco, ore 20.30: Vie della musica

14 settembre, Varenna, Villa Cipressi, ore 21.15: Ensemble Duomo, Le grandi musiche per la TV: Morricone, Rota, Ortolani

Per informazioni: biglietteria@amduomo.it / www.robertoporroni.it