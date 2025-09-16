Festival Treccani della Lingua Italiana a Lecco, tutto pronto per l’8^ edizione

Dal 26 al 28 settembre in città. Tra gli ospiti d’eccezione anche il cantante Daniele Silvestri

Responsabilità il filo della edizione 2025 della manifestazione #leparolevalgono

LECCO – Per l’ottava volta torna dove è nato il Festival Treccani della lingua italiana. Lecco infatti ospiterà dal 26 al 28 settembre la manifestazione, promossa dalla Fondazione Treccani Cultura e dal Comune di Lecco. La tappa lecchese sarà quella conclusiva, dopo quelle tenutesi quest’anno a Gorizia (capitale italiana della cultura), Lecce, Roma e Cagliari.

Responsabilità è la parola chiave dell’edizione di quest’anno del Festival Treccani della lingua italiana, il progetto ideato per presentare i temi più rilevanti della costante ricerca di Treccani sulla lingua italiana, prestando particolare attenzione al valore delle parole come mezzo di espressione e di ragionamento, di condivisione e di rispettoso confronto tra diverse posizioni.

Nella mattinata di oggi è stato presentato l’evento con il presidente di Fondazione Treccani Mario Romano Negri che ha ricordato come questo festival, partito da Lecco, sia cresciuto nel tempo fino a gemmare in tanti altri appuntamento che quest’anno hanno visto protagoniste anche altre città di tutta Italia.

Giuditta Albanese, responsabile della Fondazione, è entrata nel vivo del ricco programma che quest’anno celebra di Treccani e girerà attorno alla parola chiave “responsabilità”. “Tra gli obiettivi del festival c’è quello di avvicinare e intercettare il pubblico dei giovani e, per farlo, il festival si aprirà con un momento dedicato alle scuole”.

Tra gli eventi di rilievo, tutti a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, il 26 settembre in piazza Garibaldi alle 21 sarà protagonista il noto cantautore italiano Daniele Silvestri.

La vicesindaca Simona Piazza ha sottolineato come sia una ottava edizione importante: “Ogni anno abbiamo dialogato assieme attorno a temi fondamentali con uno sguardo sepre rivolto al Manzoni”.

Saranno tre giorni intensi di lezioni, dibattiti, dialoghi, laboratori per le scuole e incontri musicali che avranno quali palcoscenici il Palazzo delle Paure, Piazza Garibaldi, il Campus del Poli di Milano – Polo di Lecco e la Società Canottieri Lecco, visto che il festival quest’anno dedicherà un incontro anche allo sport.

Alla presentazione hanno partecipato anche il consigliere regionale Mauro Piazza, i rappresentanti di Acinque Energia, di Autocogliati, di Fondazione Comunitaria del Lecchese, di Confindustria Lecco Sondrio, di Confcommercio Lecco e di Canottieri Lecco. Il programma è consultabile sui siti www.festivaltreccanidellalinguaitaliana.it e www.treccani.it/fondazione