Festival Treccani. Dopo un grande inizio, un’altra giornata ricca di iniziative

Nella giornata di venerdì successo per i primi appuntamenti del programma

Stasera, la seconda giornata si chiuderà in piazza XX Settembre con l’orchestra popolare La Notte della Taranta

LECCO – E’ cominciata nel migliore dei modi l’edizione numero 9 del Festival Treccani: dopo l’inaugurazione alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, nella serata di venerdì è stata la volta delle prime due relazioni del Festival.

Laura Boella, già professoressa ordinaria di Filosofia Morale e di Etica dell’ambiente presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università Statale di Milano, ha affrontato il tema Corpi e menti in dialogo. Partendo da Socrate ha definito il dialogo come “un’esperienza viva di libertà interiore e di rapporto vitale con la verità e l’umanità” riprendendo un’espressione di Platone nel Sofista ha suggerito che il dialogo sia “un camminare attraverso le parole”, un continuo interrogarsi. Passando da Socrate a Lessing nell’interpretazione di Hanna Arendt, ha sostenuto la capacità del dialogo di “umanizzare gli assoluti” e rappresentare un luogo d’incontro. Nella contemporaneità, invece, anche se la tolleranza viene considerata ovvia, tutti vogliono avere ragione. Mentre Lessing drammaturgo e polemista del secolo dei Lumi, pur sui generis, non arrivava mai a rompere con l’avversario, oggi la questione della verità non è più teologica o filosofica. “Al mito dell’oggettività scientifica si accompagna il venire meno della distinzione tra vero e falso. Il problema funzionale è l’indifferenza verso la realtà. Non ci si confronta più e questo impoverisce il nostro modo di vivere”, ha concluso.

Giulio Ferroni, storico e critico letterario, saggista, professore emerito di Letteratura italiana all’Università di Roma La Sapienza, ha invece proposto una riflessione su “Il dialogo con il passato: è ancora possibile? “Il dialogo con il passato è un tratto antropologico – ha sostenuto – La letteratura ci offre moltissimi esempi: da Seneca a Leopardi, passando per Petrarca e Boccaccio. Ciascuno di loro riferisce di rifugiarsi nei libri per dialogare con i grandi del passato”. Una posizione centrale assume poi Machiavelli che se da un lato con la cronaca della sua giornata all’albergaccio ci dice come la sera si intrattenga “alle corti dei grandi del passato” discutendo con esse attraverso i libri, dall’altra ci avverte che il passato non è riproducibile. Il dialogo con il passato cambia radicalmente con l’avvento dei mezzi digitali. Si annulla la distanza, avviene una “presentificazione del passato” ma non solo: “le logiche computazionali dell’AI finiscono per suggerci la possibilità che si possa esercitare una “sovranità sul passato”. E senza alterità il dialogo non è possibile.

Nella mattinata di venerdì, il festival ha avuto un interessante prologo con il doppio appuntamento al campus del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco. Dalle 10 alle 13, si è svolto il laboratorio di linguistica “Le nuove forme di dialogo”, che ha coinvolto da vicino gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’incontro è stato guidato da due esperti di rilievo nel panorama linguistico italiano, co-autori della Grammatica Treccani rivolta proprio agli istituti superiori: Fabio Rossi, professore ordinario di Linguistica Italiana all’Università di Messina e accademico corrispondente della Crusca, specializzato nell’analisi del parlato dei media, della sintassi e della didattica dell’italiano e Raphael Merida, ricercatore in Linguistica italiana presso la medesima università, collaboratore dell’Accademia della Crusca per l’archivio ArchiDATA e insignito del premio Galileo Galilei Giovani 2021 per i suoi studi storici sulla linguistica.

Sempre dalle 10 alle 13 ha avuto luogo l’incontro finale del laboratorio interno al corso di Composizione Architettonica, intitolato “Architettura in dialogo” e curato da un team di docenti e architetti legati al Politecnico di Milano, professionisti che uniscono la didattica accademica alla pratica progettuale: Piero Poggioli, docente e ricercatore in Composizione Architettonica e Urbana al Politecnico di Milano; Micaela Bordin, professoressa incaricata presso il medesimo ateneo e, dal 2007, direttrice tecnica e artistica dello studio Alterstudio Partners; Fausto Cesena, professore a contratto titolare di Laboratori di composizione architettonica al Politecnico, esperto di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio locale; Matteo Fraschini, professore a contratto al Politecnico di Milano e Chief Architect responsabile della progettazione del masterplan per Euroflora 2025. All’evento ha partecipato anche Marco Canzi, vicepresidente di Acinque. I partecipanti al laboratorio hanno presentato i progetti realizzati durante l’attività, esposti in mostra al Campus ed oggetto di un concorso.

Il festival riprende oggi, sabato 26 settembre, con un fitto programma

Primo appuntamento dalle 10 alle 18 all’officina Badoni con Dario Fo ha cento anni, Laboratorio teatrale aperto al pubblico Progetto Speciale MiC 2026 di Associazione Teatro Due Roma con Marco Lucchesi, regista già assistente di Eduardo de Filippo e Gabriele Lavia, e fondatore della Compagnia Stabile del Festival di Spoleto.

Sempre alle 10.00 ma a Palazzo delle Paure si svolgerà Parola a Topolino, Laboratorio di fumetto per bambini con Blasco Pisapia, disegnatore ufficiale della redazione di Topolino.

Alle 11.00 sarà presentato il libro “Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle. 1925-2025” con gli atleti delle Fiamme Gialle Nadia Fanchini, Martina Valcepina, Andrea Giovannini. Partecipano il Gen. delle Fiamme Gialle Antonio Marco Appella, il Magg. Isabella Mancini e Gianni Boninsegna. Conduce l’incontro Marco Corti.

Alle ore 12.00, la rassegna proseguirà con l’appuntamento “In dialogo sui dialoghi”, che vedrà come protagonisti due dei massimi esperti della lingua italiana. Interverranno infatti Giuseppe Patota, Professore ordinario di Linguistica italiana presso l’Università di Siena-Arezzo e Accademico della Crusca, e Valeria Della Valle, già professoressa alla “Sapienza” Università di Roma e a sua volta Accademica della Crusca e dell’Arcadia. I due illustri studiosi hanno peraltro collaborato in passato per dirigere insieme le ultime edizioni del Nuovo Treccani.

Nel pomeriggio, alle 16.30, la riflessione si sposterà sul mondo del diritto con l’incontro “La lite e l’incontro: per una filosofia del dialogo nella giustizia”. A guidare il dibattito saranno Beatrice Zuffi, professoressa associata di Diritto Processuale Civile presso l’Università di Padova e autrice di monografie sull’arbitrato inglese e sull’azione di classe italiana, con Mario Ricciardi, Professore di Filosofia del Diritto all’Università di Milano, che dal 2018 al 2023 è stato direttore della nota rivista “Il Mulino” e oggi è editorialista per “Il Manifesto”.

A seguire, alle 17.30, tornerà sul palco Valeria Della Valle, la quale approfondirà il legame tra letteratura e lessico presentando il libro “Le parole dei romanzi”.

Alle 18.30 il focus si sposterà sulle eccellenze del territorio con la presentazione del volume “La filosofia della dop economy”. A discuterne saranno l’esperto Mauro Rosati, direttore della Fondazione Qualivita e ideatore, nel 2019, del neologismo stesso “Dop economy”, divenuto di uso internazionale ed entrato nel vocabolario Treccani, insieme a Rocco Tolfa, giornalista, ex vicedirettore del Tg2, esperto sommelier e ideatore del celebre programma Rai “Signori del Vino”. Al termine del dibattito, il pubblico potrà partecipare a una degustazione guidata dei prodotti DOP e IGP del territorio, curata appositamente dai Consorzi di tutela.

La giornata si chiuderà alle 21 in Piazza XX Settembre con l’attesissimo concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Nata nel 2004, l’Orchestra rappresenta il nucleo musicale dell’omonima Fondazione ed è grande protagonista nel reinterpretare in chiave contemporanea la musica tradizionale salentina, aprendo il genere al dialogo con linguaggi differenti. La formazione ha continuato a riscuotere grandissimo successo internazionale, portando recentemente la pizzica in tutto il mondo, inclusa la prestigiosa doppia partecipazione all’Expo 2025 di Osaka.

La manifestazione, interamente gratuita e a ingresso libero, è organizzata da Fondazione Treccani Cultura e Comune di Lecco, con il contributo di Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Bper, Acinque, Confindustria Lecco e Sondrio, Camera di Commercio Como-Lecco, FNM, LineeLecco e Confcommercio Lecco. Con il patrocinio di Fondazione Novatex. In collaborazione con Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, Topolino e Panini Comics, Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, Fondazione Notte della Taranta e Autocogliati. Media Partner Rai Cultura e Rai Radio 3.

Info e programma completo su: www.festivaltreccanidellalinguaitaliana.it; www.treccani.it/cultura.