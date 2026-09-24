Filarmonica Verdi Lecco, sabato l’Open Day della scuola di musica

Bambini e appassionati potranno provare gli strumenti della banda, incontrare i docenti e conoscere i diversi percorsi formativi

Il programma prosegue domenica 27 settembre a Calolziocorte con un concerto dedicato al melodramma ottocentesco

LECCO – Un pomeriggio dedicato alla musica, alla scoperta degli strumenti e alla possibilità di avvicinarsi per la prima volta al mondo bandistico. Sabato 26 settembre, dalle 14:30 alle 18:00, la sede di via don Antonio Invernizzi 31 ospiterà l’Open Day della scuola di musica, un appuntamento rivolto in particolare ai bambini, ma aperto a chiunque desideri conoscere più da vicino le attività proposte.

Durante il pomeriggio sarà possibile provare gli strumenti della banda e incontrare i docenti della scuola, scoprendo i diversi percorsi formativi disponibili. I corsi attivi comprendono flauto, clarinetto, sassofono, tromba, corno, trombone, eufonio, tuba e percussioni.

Per i più piccoli, a partire dall’ultimo anno della scuola materna, è inoltre previsto un corso di propedeutica musicale, pensato per offrire un primo approccio alla musica attraverso un percorso adatto alla loro età.

Lo studio dello strumento non si limita alla pratica individuale. All’interno dei diversi percorsi sono infatti previste numerose attività di musica d’insieme, pensate sia per accompagnare la crescita musicale degli allievi sia per permettere loro di suonare insieme, condividere l’esperienza e costruire un gruppo affiatato.

A rendere l’offerta ancora più accessibile ci sono inoltre le borse di studio dedicate ai nuovi iscritti, pensate per favorire l’accesso allo studio della musica.

Per ricevere informazioni è possibile scrivere a bandaverdilecco@libero.it oppure contattare telefonicamente il direttore della scuola allievi Tiziano Rusconi al numero 338 8008131.

Il fine settimana proseguirà poi con un secondo appuntamento dedicato alla musica. Domenica 27 settembre alle ore 16, la Filarmonica si esibirà infatti al Chiostro Grande del Convento di Santa Maria del Lavello, a Calolziocorte, con un concerto dedicato ad alcune delle pagine più celebri e spettacolari del melodramma ottocentesco.

Due giornate, dunque, con appuntamenti differenti ma accomunati dalla musica: prima l’Open Day, pensato per permettere soprattutto ai più giovani di conoscere e provare gli strumenti, poi il concerto della Filarmonica, per vivere dal vivo alcune delle grandi pagine dell’opera dell’Ottocento.