“Finzioni – Fotografie di scena”, la mostra di Federico Wilhelm arriva a Palazzo delle Paure

37 scatti tra prove e spettacoli teatrali per raccontare la vita del Teatro della Società e la scena italiana

L’inaugurazione si terrà sabato 22 novembre

LECCO – La mostra “Finzioni – Fotografie di scena” di Federico Wilhelm sarà inaugurata a Palazzo delle Paure sabato 22 novembre alle 18 e resterà visitabile fino al 14 dicembre.

L’esposizione, a cura del fotografo Federico Wilhelm, rientra nel programma delle mostre del Comune di Lecco e accompagna la riapertura, prevista per il 29 novembre, del Teatro della Società. L’allestimento comprende 37 immagini, sviluppate e stampate digitalmente dallo stesso autore, selezionate tra gli scatti realizzati tra il 2004 e il 2017 durante prove e spettacoli teatrali proprio del Teatro della Società.

Tra gli spettacoli ritratti si annoverano “Play” della compagnia Kataklò, “Processo a Dio” prodotto da La Contemporanea e “Le promesse agli sposi”, diretto da Silvano Piccardi per il laboratorio teatrale Città di Lecco.

Alcune fotografie di scena provengono invece da altri teatri, come l’Atir Ringhiera di Milano, che ha ospitato lo spettacolo “Rosso”, o il Teatro La Cucina, ex Paolo Pini di Milano, con “Canto per la città”. Altre immagini sono state realizzate in occasione di importanti festival e concorsi teatrali, tra cui “Inequilibrio” al Palazzo Pasquini di Castiglioncello e “Prima del teatro” a San Miniato.

“Prosegue il ciclo di mostre promosse in collaborazione con realtà culturali e artisti del territorio. Questa volta sarà allestita l’esposizione di Federico Wilhelm al piano terra di Palazzo delle Paure, in concomitanza con la prossima riapertura del Teatro della Società – continua Simona Piazza, assessora alla Cultura – L’obiettivo è far conoscere ai cittadini una parte significativa della storia e della vita del Teatro della Società di Lecco, offrendo al contempo uno sguardo sulla vita artistica in alcuni teatri italiani, con l’intento di incuriosire e avvicinare nuovo pubblico, in particolare le giovani generazioni, alla realtà della vita teatrale”.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile dal 23 novembre al 14 dicembre: il martedì dalle 10 alle 14 e da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18, con un’apertura straordinaria lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 18.

Per informazioni è possibile scrivere a palazzopaure@comune.lecco.it o contattare il numero 0341 286729.