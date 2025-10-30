Fondazione Teàrte Lecco, ecco l’avviso pubblico per aderire

Sarà possibile aderire in tre differenti modalità

LECCO – Fondazione Teàrte Lecco, costituita a luglio di quest’anno e presentata alla stampa nel corso del mese settembre, promuove un avviso pubblico per consentire di manifestare il proprio interesse ad aderire alla nuova realtà.

La Fondazione è nata per sostenere il Teatro della Società e le maggiori proposte culturali cittadine di spettacolo dal vivo, diffondere proposte artistiche e culturali in ogni forma, stimolare la creatività, la crescita civile e la partecipazione, nonché costruire legami con enti, scuole, associazioni, operatori culturali e imprese, sostenendo la formazione e l’innovazione. “Rispondere alla sua chiamata significa quindi entrare a far parte di una rete attiva e qualificata di istituzioni, imprese e cittadini e in definitiva diventare protagonisti della crescita dell’offerta culturale della città di Lecco, che troverà nel Teatro della Società il suo cuore pulsante” spiegano dalla Fondazione.

Sarà possibile aderire in tre differenti modalità: come “socio sostenitore emerito”, fornendo un contributo a partire da 20.001 euro annui per 3 anni o come “socio sostenitore”, corrispondendo un contributo tra i 10.000 e 20.000 annui per 3 anni. In entrambi i casi, l’aderente guadagna il diritto a partecipare all’Assemblea generale, oltre che un pacchetto di benefit specifici dedicati. La terza modalità è quella del “mecenate” che, fornendo un contributo libero per 3 anni, ottiene il diritto a partecipare all’Assemblea dei mecenati, un organismo consultivo.

L’avviso pubblico di Fondazione Teàrte Lecco, il modello di domanda e maggiori informazioni sono disponibili a questo collegamento.