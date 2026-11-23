Il 17 dicembre al Teatro Cenacolo Francescano arriva “Lo Schiaccianoci” del Balletto di Milano

Il 20 dicembre concerto gratuito con “Da Versailles a Broadway, fino al Natale”, protagonisti Gli Ottoni dell’Orchestra Sinfonica di Milano.

LECCO – Prosegue nel mese di dicembre la ministagione diffusa promossa da Fondazione Teàrte in accordo con il Comune di Lecco, in attesa della riapertura del Teatro della Società. Dopo i primi appuntamenti, il calendario si arricchisce di due nuove proposte che accompagneranno il pubblico verso le festività natalizie, spaziando dalla danza classica alla musica da camera.

Il primo appuntamento è giovedì 17 dicembre, alle ore 21, al Teatro Cenacolo Francescano, con Lo Schiaccianoci, portato in scena dalla Compagnia Il Balletto di Milano sulle celebri musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Liberamente ispirata al racconto di E.T.A. Hoffmann, la produzione propone una rilettura del grande classico natalizio attraverso l’eleganza dello stile Art Déco, intrecciando atmosfere rétro, scenografie sontuose e costumi scintillanti.

Con la coreografia di Federico Veratti, ripresa da Agnese Omodei Salè, che firma anche la regia e i costumi insieme a Noemi Pace, lo spettacolo accompagna il pubblico nel viaggio fantastico di Clara. Guidata dall’enigmatica figura di Drosselmeier, la protagonista attraversa mondi incantati e paesaggi sospesi tra sogno e realtà, in un percorso in cui la gioia dell’infanzia, il coraggio e la meraviglia prendono forma attraverso la danza. Dalla battaglia tra topi e soldatini al candore dei Fiocchi di neve, fino allo splendore del Valzer dei Fiori e del Grand pas de deux, Lo Schiaccianoci si conferma una fiaba senza tempo, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

I biglietti saranno disponibili da venerdì 20 novembre alle ore 12 sul circuito Vivaticket. Il costo è di 22 euro per il biglietto intero, 18 euro per gli over 75 e 13 euro per gli under 25.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 20 dicembre alle ore 20:30 all’Auditorium Casa dell’Economia, con Da Versailles a Broadway, fino al Natale, un concerto a ingresso libero che vedrà protagonisti Gli Ottoni dell’Orchestra Sinfonica di Milano.

Un viaggio musicale attraverso epoche, generi e atmosfere, affidato alla versatilità e alla ricchezza timbrica del quintetto di ottoni. Dallo splendore delle corti europee alle grandi melodie dell’opera, dalle sonorità del jazz ai ritmi di Broadway, il programma propone un percorso che intreccia musica classica, repertorio cinematografico e celebri pagine della canzone internazionale, per concludersi con le melodie della tradizione natalizia.

In scalettail Prélude dal Te Deum di Marc-Antoine Charpentier, il Trumpet Voluntary di Jeremiah Clarke, le Renaissance Dances di Tielman Susato, la suite da La vedova allegra di Franz Lehár e il Nessun dorma dalla Turandot di Giacomo Puccini. Il programma proseguirà con alcuni arrangiamenti dimusiche di George Gershwin: Four Hits for Five, Fly Me to the Moon di Bart Howard, Yesterday di John Lennon e Paul McCartney e il tema di Nicola Piovani da La vita è bella, fino a una celebre Christmas Suite che raccoglie alcune delle più amate melodie natalizie.

Nato dall’incontro tra i professori d’orchestra della sezione ottoni della Sinfonica di Milano, l’ensemble si distingue per l’eccellenza tecnica, la compattezza timbrica e la versatilità espressiva e propone un repertorio che spazia dalle grandi composizioni originali per ottoni alle trascrizioni sinfoniche, dalla musica del Novecento alle colonne sonore, coniugando tradizione, virtuosismo e contemporaneità.

Con questi due appuntamenti, Fondazione Teàrte rinnova il proprio impegno nel mantenere viva l’offerta culturale cittadina, portando lo spettacolo dal vivo in luoghi diversi della città.

L’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Cinzia Bettega commenta: “Siamo lieti di poter offrire alla città due appuntamenti di grande qualità nel percorso che ci accompagna verso il Natale. La proposta di dicembre conferma infatti l’impegno condiviso con Fondazione Teàrte Lecco nel garantire continuità all’offerta di spettacolo dal vivo anche in questa fase di attesa della riapertura del Teatro della Società. In particolare, accogliamo con piacere il ritorno della danza a Lecco con Lo Schiaccianoci di Čajkovskij, una delle fiabe natalizie più amate, capace di evocare come poche altre la magia e le atmosfere del Natale e di arricchire il calendario di eventi che abbiamo presentato. Con altrettanta soddisfazione salutiamo il ritorno dell’Orchestra Sinfonica di Milano a Lecco, per una consolidata e apprezzata collaborazione, che permette di offrire alla città una proposta musicale di grande qualità”.

Informazioni

17 dicembre, ore 21 – Lo Schiaccianoci, Compagnia Il Balletto di Milano, Teatro Cenacolo Francescano. Biglietti in vendita dal 20 novembre alle ore 12: intero 22 euro, over 75 18 euro, under 25 13 euro. Biglietti disponibili su: https://www.vivaticket.com/it/ticket/lo-schiaccianoci/325928

20 dicembre – Da Versailles a Broadway, fino al Natale, Gli Ottoni dell’Orchestra Sinfonica di Milano, Auditorium Casa dell’Economia. Ingresso libero fino a esaurimento posti.