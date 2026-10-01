‘Fontane di voci’, rassegna per ricordare il Maestro Sacchi a 10 anni dalla scomparsa

Un percorso musicale pensato per mantenere vivo il ricordo di Sacchi attraverso la musica e le voci

LECCO – Nel decimo anniversario della scomparsa del maestro Francesco Sacchi, l’ensemble femminile Cum Corde propone la rassegna “Fontane di voci”, un appuntamento dedicato alla memoria di un uomo e di un musicista che ha lasciato un segno nel mondo musicale del territorio.

Francesco Sacchi, nato il 22 gennaio 1937 e scomparso il 6 ottobre 2016, viene ricordato per la sua generosità, la sensibilità e il talento musicale. A dieci anni dalla sua scomparsa, il ricordo si intreccia con tante voci, suoni ed esperienze che richiamano la sua figura e il suo impegno.

Un omaggio nato dalla gratitudine verso un maestro descritto come un animo gentile e discreto, ma al tempo stesso profondamente presente nella realtà musicale grazie alle sue capacità e alla sua particolare sensibilità.

A lui è dedicata “Fontane di voci 2026”, rassegna promossa dall’ensemble femminile Cum Corde con il contributo di “Cori Lombardia – delegazione di Lecco”. Un percorso musicale pensato per mantenere vivo il ricordo di Sacchi attraverso la musica e le voci, nel segno di quella passione che ha accompagnato il suo percorso umano e artistico.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO