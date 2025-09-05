Foto Club Lecco riapre con due corsi autunnali per appassionati di fotografia

I corsi saranno guidati da esperti e arricchiti da uscite pratiche sul territorio lecchese

Il primo corso prenderà il via martedì 30 settembre

LECCO – L’Associazione Culturale Foto Club Lecco riapre le attività didattiche proponendo due interessanti corsi per l’autunno 2025. Il primo, il Corso di Fotografia, prenderà il via martedì 30 settembre e si svolgerà fino a martedì 19 novembre. Il corso, promosso dal Foto Club Lecco, è pensato per fornire le nozioni di base necessarie a fotografare con consapevolezza e tecnica.

“Una proposta rivolta a chi desidera imparare a scattare foto in modo corretto o migliorare la qualità delle proprie immagini, coltivando la passione per la fotografia, un linguaggio e forma d’arte universale attraverso cui ciascuno può esprimere il proprio modo personale di comunicare” spiegano dall’Associazione.

I partecipanti saranno coinvolti in un coinvolgente percorso teorico-pratico, articolato in 6 lezioni tenute dal Club e 2 uscite didattiche sul territorio, durante le quali potranno mettere in pratica le nozioni apprese realizzando fotografie dal vivo. Il corso sarà inoltre arricchito dal contributo di Paolo Roncato, fotografo professionista lecchese. Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno presso la sede dell’Associazione in Via alla Chiesa 3, località Germanedo di Lecco.

Per il mese di novembre è inoltre previsto un Corso di Ritratto in studio, realizzato in collaborazione con il fotoritrattista Marco Quaroni.

Il Foto Club Lecco aderisce alla FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche ed è stato insignito del prestigioso riconoscimento di “Benemerito della Fotografia Italiana”.

Si tratta di un’associazione culturale senza scopo di lucro, fondata nel lontano 1971 da un gruppo di appassionati di arte fotografica. Nel rispetto delle finalità statutarie, il Presidente Marco Di Prinzio, insieme al Consiglio Direttivo, ha promosso l’organizzazione di questo corso base, con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti competenze qualificate e diverse esperienze, contribuendo così in modo gratuito alla diffusione della cultura fotografica.

Per informazioni è possibile consultare il seguente link www.fotoclublecco.it / chiamare il numero 3515538555 o scrivere una mail a fotoclublecco@gmail.com