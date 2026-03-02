“Frati ad arte”: a Lecco un viaggio tra storia, arte e cultura francescana

Mercoledì 11 marzo l’incontro promosso dall’Associazione Giuseppe Bovara

Al centro la presentazione del volume sulla chiesa di Santa Maria sul Monte Barro

LECCO – La presenza francescana nel territorio lecchese, tra dimensione spirituale, identitaria e artistica, sarà al centro dell’incontro “Frati ad arte. Artisti, cultura e maestranze francescane tra Monte Barro e territorio lecchese”, promosso dall’Associazione Giuseppe Bovara. L’appuntamento è mercoledì 11 marzo alle ore 21.00 alla Sala Neogotica dell’Officina Badoni, in corso Giacomo Matteotti 7 a Lecco. L’ingresso è libero e non occorre prenotazione.

L’incontro prende le mosse dalla presentazione del volume “La chiesa di Santa Maria sul Monte Barro. Una presenza francescana in Alta Brianza“, edito dal Parco Monte Barro di Galbiate. Il libro ripercorre in maniera critica le fonti documentarie – presentandone anche di inedite – offrendo una riflessione ampia sulla cultura francescana nel territorio lecchese.

Le tracce di questa presenza risultano significative. Se il convento di San Giacomo dei frati Zoccolanti a Castello sopra Lecco fu soppresso in età napoleonica e l’antica chiesa demolita nel 1936, alcuni brani della decorazione pittorica, salvati dalla distruzione, sono oggi parte dell’apparato artistico di altri luoghi sacri come il Santuario della Vittoria. Diverso il destino del complesso sul Monte Barro: perduto il convento, è sopravvissuta la chiesa che conserva ancora il suo apparato artistico con opere che spaziano dal XVI secolo fino all’epoca della soppressione del cenobio.

Interverranno la dott.ssa Giovanna Virgilio, autrice del volume, che proporrà anche un confronto critico tra le rappresentazioni tardo cinquecentesche dei protomartiri francescani realizzate per la chiesa del Monte Barro, per San Giacomo di Castello sopra Lecco e per la chiesa di Sabbioncello di Merate, riconducendole alla bottega dei fratelli Galimberti, detti Chiozotti, di Germanedo.

Accanto all’analisi storico-artistica, sarà approfondito il tema delle fonti documentarie grazie all’intervento di fra Gian Carlo Colombo, Custode dell’Archivio storico della Provincia dei frati minori della Lombardia, che illustrerà il ruolo della ricerca d’archivio nella rilettura di queste opere.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo associazione.bovara@gmail.com.