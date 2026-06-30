“Frazioni di musica”. Sabato 4 luglio appuntamento a Varigione con la Filarmonica Verdi

La serata inizierà con una visita guidata alla chiesa della Madonna delle Grazie e proseguirà con il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di San Giovanni

L’appuntamento è in programma sabato 4 luglio dalle 20.45 con ingresso libero e gratuito

LECCO – Prosegue con una tappa a Varigione il progetto “Frazioni di musica”, l’iniziativa promossa dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Lecco in collaborazione con l’Associazione “Giuseppe Bovara” – Archivi di Lecco e Officina Gerenzone, che accompagna cittadini e visitatori alla scoperta di luoghi, storia e tradizioni delle frazioni lecchesi attraverso la musica e la parola.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 4 luglio dalle 20.45 nella frazione di Varigione, nel rione di San Giovanni. La serata sarà dedicata alla religiosità popolare e alla devozione per l’immagine della Vergine Maria custodita nella chiesa della Beata Vergine del Rosario, comunemente conosciuta come Madonna delle Grazie.

All’interno della chiesa è conservata anche una tela seicentesca della Madonna Nera di Loreto, al centro di un progetto di restauro promosso dalla Comunità pastorale Beati Luigi Monza e Giovanni Mazzucconi e dall’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco. L’intervento rientra in un più ampio progetto che prevede il recupero di altre due importanti testimonianze pittoriche della vita religiosa e della fede della comunità.

La serata prenderà il via dopo la recita del Santo Rosario delle 20.45 con una breve visita guidata alla chiesa e un approfondimento dedicato al restauro della tela della Madonna Nera. A seguire, nella piazza antistante la chiesa, si esibirà la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di San Giovanni, diretta da Gianni Colombo, con un programma di marce, ballabili e canzoni che dalla tradizione ottocentesca accompagnerà il pubblico fino ai ritmi degli anni Cinquanta del Novecento.

L’iniziativa si concluderà con un momento conviviale. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo bandaverdilecco@libero.it.

Il progetto è patrocinato dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Ballabio, che sostiene l’iniziativa insieme alla Fondazione Comunitaria del Lecchese.