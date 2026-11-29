L’appuntamento è per mercoledì 2 dicembre alle 21 all’Auditorium comunale

A condurre l’incontro sarà Matteo Scutifero, fondatore e CEO della startup lecchese Deepelse

GALBIATE – A Galbiate arriva una serata divulgativa dedicata all’intelligenza artificiale. Ospite dell’incontro sarà Matteo Scutifero, fondatore e CEO della startup innovativa lecchese Deepelse. L’evento in programma mercoledì, 2 dicembre, alle 21 all’Auditorium comunale in piazza Golfari 1 è stato organizzato in collaborazione con il comune di Galbiate e punta a spiegare in modo semplice come funziona questa tecnologia e come usarla nella vita di tutti i giorni.

L’incontro “Intelligenza artificiale. Conoscerla, capirla, usarla“, è aperto a tutta la cittadinanza ed è pensato anche per chi non ha competenze tecniche e avrà una durata prevista di circa un’ora e mezza, oltre a uno spazio finale dedicato alle domande del pubblico.

A guidare il percorso sarà lo stesso Matteo Scutifero, che con il proprio team affianca aziende e organizzazioni del territorio nell’introdurre l’intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano mettendo al centro le persone prima della tecnologia.

Durante la serata verranno affrontati i concetti base per comprendere cosa sia l’IA e come operino strumenti ormai diffusi come ChatGPT, insieme a esempi pratici di utilizzo quotidiano, ai rischi da considerare e a indicazioni per un approccio consapevole.