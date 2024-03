Gemellaggio con Macon a suon di musica per l’Istituto Stoppani

Al gemellaggio hanno partecipato le classi 3^ D e 3^ G dell’indirizzo musicale

“La musica è un linguaggio universale che abbatte le barriere”

LECCO – Le classi Terza D e Terza G dell’indirizzo musicale dell’Istituto Stoppani Lecco 3, hanno partecipato al gemellaggio con le classi dell’Istituto Pasteur di Macon (Francia) dal 18 al 22 marzo. Il 19 marzo, presso l’auditorium del conservatorio Edgar Varese, è stato svolto un concerto con pezzi suonati individualmente dalle due orchestre e poi alcuni unitariamente. Hanno diretto i brani Emilia Cappello e Mauro Salvador.

“Il valore del gemellaggio musicale permette, non solo di mettere a frutto le competenze acquisite nell’ambito specifico, ma costituisce un’occasione unica per relazionarsi con coetanei e le loro famiglie, nel caso specifico facendo pratica con la lingua francese studiata a scuola” commenta Elisabetta Rurali.

“Queste occasioni servono per far rendere coscienti i ragazzi che la musica è un linguaggio universale che abbatte le barriere e per far germogliare nei ragazzi lo spirito di futuri cittadini europei – continua Elisabetta Rurali – Calorosa accoglienza del gruppo da parte delle famiglie, dei docenti dell’Ecole Pasteur, un particolare ringraziamento alla professoressa Celine Besse e dell’amministrazione comunale di Macon“.

Gli alunni sono stati accompagnati dalle docenti di Lettere prof. Elena Moretti ed Elisabetta Rurali e dal prof. di pianoforte Pietro Berri.