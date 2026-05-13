GeoCult 2026 porta a Lecco “Identità Emerse”: in mostra il terroir del Lago di Como

In Piazza Cermenati un percorso tra geologia, vino e prodotti tipici del territorio lariano

L’esposizione gratuita sarà visitabile fino al 17 maggio

LECCO – Un viaggio tra geologia, territorio e tradizioni enogastronomiche del Lago di Como. È questo il cuore di “Identità Emerse: il percorso del Terroir del Lago di Como e delle sue colline”, la mostra allestita in Piazza Cermenati nell’ambito di GeoCult 2026, il Festival Italiano delle Geoscienze giunto quest’anno alla terza edizione.

L’esposizione, visitabile gratuitamente fino al 17 maggio, nasce dalla volontà dei curatori di raccontare il legame profondo tra le geoscienze e la produzione agricola locale, con particolare attenzione al vino e ai prodotti tipici del territorio lariano.

Realizzata con la collaborazione del Consorzio Vini IGT Terre Lariane, la mostra propone un percorso fotografico e tecnico-scientifico che accompagna visitatori e turisti alla scoperta del concetto di “terroir”, mostrando come la composizione minerale dei suoli e la geomorfologia del territorio influenzino direttamente le caratteristiche dei vini e delle produzioni agroalimentari locali.

Attraverso pannelli illustrativi, approfondimenti scientifici e immagini del territorio, il pubblico può comprendere come i processi geologici sviluppatisi nel corso di millenni abbiano contribuito a definire l’identità produttiva del Lago di Como, delle sue colline e dell’area dell’Alta Brianza.

Il percorso mette in evidenza il rapporto tra geomorfologia, clima e qualità delle produzioni agricole, spiegando come elementi naturali come rocce, suoli e conformazione del paesaggio incidano sulla sapidità, sulla struttura e sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti del territorio.

La mostra è stata curata da Ester Sala di TConnetto con la collaborazione di Claudia Crippa del Consorzio Terre Lariane IGT. I contenuti scientifici sono stati sviluppati dall’enologo Davide Marelli e dall’agronomo Riccardo Pozzi, mentre design e impaginazione sono stati realizzati da Marco Salvi di TConnetto e Monica Seminati di Oroslab.

L’inaugurazione ufficiale si è svolta sabato 9 maggio alla presenza dei rappresentanti di Fondazione Teàrte, dei curatori della mostra e di Giacomo Mojoli, “disegnatore di idee”, che ha dedicato il proprio intervento al valore della bellezza, della natura e della valorizzazione del territorio come strumenti per coinvolgere le nuove generazioni.

Successivamente il gruppo si è spostato al Lake Como Museum, il museo immersivo dedicato al territorio lariano in chiave culturale, tecnica e scientifica.

Qui Mojoli ha approfondito il tema del turismo di qualità, sottolineando l’importanza di raccontare “quello che c’è fuori dal bicchiere”: paesaggio, vigne, ulivi, olio, cibo e qualità come elementi centrali dell’esperienza turistica del futuro.

Uniti per raccontare un territorio non solo attraverso la materia prima e il prodotto, ma l’esperienza scientifica e geologica che la rende possibile.

La giornata si è conclusa con una degustazione dei vini del Consorzio Terre Lariane IGT e dei prodotti di “Identità Lariane”, tra cui olio, salumi, formaggi e conserve selezionati da Chiara Ferrari, portavoce dei produttori locali.

All’interno del Lake Como Museum, in occasione di GeoCult 2026, è inoltre possibile vivere un’esperienza immersiva dedicata al territorio, dalle acque del lago fino alla Grignetta, accompagnata dalla degustazione dei vini del Consorzio Terre Lariane IGT e da approfondimenti sul rapporto tra geomorfologia e produzione locale.

L’esperienza sarà visitabile fino al 24 maggio con ingresso a 5 euro per gli adulti e gratuito per i minori di 14 anni.

GeoCult, sostenuto quest’anno da Fondazione Teàrte, propone un ricco calendario di mostre, spettacoli, incontri, laboratori scolastici e appuntamenti scientifici realizzati in collaborazione con le università di Milano e Padova.

Un festival in continua crescita che punta ad avvicinare il pubblico al mondo delle geoscienze attraverso linguaggi divulgativi, esperienze immersive e iniziative dedicate al territorio.

Per maggiori informazioni: Instagram geocult_lecco o https://teatrosocietalecco.it/geocult/