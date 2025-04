GeoCult, il programma completo dell’edizione 2025

Esposizioni, incontri e conferenze dal 2 all’11 maggio

Seconda edizione del festival italiano delle geoscienze

LECCO – Da venerdì 2 a domenica 11 maggio torna GeoCult, la seconda edizione del festival italiano delle geoscienze, con un calendario ricco di eventi tra convegni, talk scientifici, laboratori interattivi, mostre immersive e spettacoli divulgativi. Un viaggio tra natura, cultura e ambiente, pensato per famiglie, studenti, cittadini e appassionati di geologia e scienza. Venerdì 2 maggio alle 17 con l’avvio del festival saranno inaugurate le mostre allestite in piazza Cermenati “I mille volti del pianeta terra” (fotografica) e al piano terra di Palazzo delle Paure “In fondo al lago: le imprese di Pietro Vassena” (dedicata a Pietro Vassena e all’acqua).

Sabato 3 maggio dalle 10, in riva Martiri delle Foibe, in collaborazione con la Protezione Civile, sarà allestito uno spazio espositivo didattico mentre in serata, alle 21 in piazza Garibaldi accesso libero senza prenotazione (e in caso di maltempo all’auditorium Casa Dell’Economia, con posti limitati e obbligo di prenotazione), si terrà la prima conferenza scientifica, che avrà come protagonista Vincenzo Schettini, con il suo racconto de “La fisica che ci piace”. Domenica 4 maggio dalle 10 in riva Martiri delle Foibe, sarà possibile assistere a un evento dimostrativo dell’Esercito Italiano sulla sicurezza in acqua. Da lunedì 5 a sabato 10 maggio questa location sarà poi utilizzata come “spazio scientifico” in cui si terranno laboratori didattici aperti alle scuole.

Il 6 maggio alle 18.30 nella sala conferenze del Palazzo delle Paure si terrà una seconda conferenza scientifica dal titolo “Re-lake, ripopolare il nostro lago”. Sullo sfondo un progetto per contribuire alla salute e alla biodiversità del nostro lago, analizzando il suo ecosistema anche in funzione del cambiamento climatico in atto. A condurre l’evento Nicola Castelnuovo e Paola Iotti dell’associazione Proteus, da anni punto di riferimento accreditato per progetti studio, didattica naturalistica, ricerca scientifica, divulgazione ambientale e turismo sostenibile. “Storia geo(morfo)logica del Lario: due secoli di studi sull’evoluzione del paesaggio fisico del lago” è invece il titolo della terza conferenza scientifica che troverà spazio in Officina Badoni mercoledì 7 maggio alle 18.30, a cura di Andrea Brenna, ricercatore del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” dell’Università degli Studi di Milano.

La quarta conferenza scientifica si terrà giovedì 8 maggio alle 18 in riva Martiri delle Foibe, dove Filippo Camerleghi, geologo dell’associazione Proteus presenterà “La vera storia del lago, non i ghiacciai, bensì Gibilterra!!!”, raccontando di come i ghiacciai siano stati gli ultimi “scultori” di una evoluzione del nostro paesaggio cominciata da Gibilterra circa 6 milioni di anni fa. L’incontro sarà arricchito da un’esperienza diretta di Lakewatching, con un subacqueo munito di telecamera e microfono a fare da tramite, per la platea, tra il mondo sommerso ed emerso. “Pietro Vassena, il genio tornato dagli abissi” è il titolo dell’ultima conferenza, curata da Stefano Bolotta, che avrà luogo domenica 11 maggio alle 21 nella sede della Società Canottieri Lecco. Qui Nicolò Vassena (nipote di Pietro) racconterà l’epopea di suo nonno, che costruì il sommergibile C3 con cui scese sul fondo del lago di Como il 12 marzo 1948 ad Argegno, alla profondità di -412 metri.

A corredo degli eventi scientifici, sarà possibile partecipare a un tour culturale in kayak con istruttore e guida turistica, nelle giornate del 3, 4, 10 e 11 maggio alle 14.30 e a una pedalata con consigli di benessere al femminile e un aperitivo con pesce di lago giovedì 8 maggio alle 17.30. Info e prenotazioni sul sito leccotourism.it.