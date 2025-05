Giornata dell’ambiente: le iniziative del sistema museale della provincia di Lecco

Tante le proposte promosse in occasione della giornata dell’ambiente in calendario il 5 giugno

Le iniziative si svolgeranno nei musei e nei siti culturali del sistema museale della Provincia di Lecco

LECCO – Tante iniziative messe in campo dal Sistema Museale della provincia di Lecco per celebrare la giornata mondiale dell’ambiente, istituita nel 1972 per incoraggiare la consapevolezza e l’azione a livello mondiale a favore dell’ambiente e riflettere su quanto le nostre azioni, anche le più piccole, possano essere significative.

La giornata, in programma quest’anno il 5 giugno, verrà ricordata con incontri e proposte in calendario nei musei e siti culturali della Provincia.