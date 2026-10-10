Giustizia climatica e diritti, a Lecco la voce dei giovani Dalit del Bangladesh

L’incontro negli spazi di alCUBO al Centro civico Pertini, promosso dal COE con CSV Monza Lecco Sondrio, Comitato lecchese per la Pace e R-Evolution

LECCO – Il collegamento con il Bangladesh, reso difficoltoso dal maltempo che stava colpendo il Paese e dai blackout in alcune aree, ha ricordato quanto il cambiamento climatico sia una realtà concreta, capace di incidere direttamente sulla vita delle persone. Un tema che si intreccia con le disuguaglianze sociali e con le difficoltà di accesso ai diritti fondamentali, al centro dell’incontro ospitato giovedì sera negli spazi di alCUBO, al Centro civico Pertini di Lecco.

Protagonisti del confronto sono stati alcuni giovani appartenenti alle comunità Dalit del Bangladesh, storicamente ai margini della società e ancora oggi alle prese con ostacoli nell’accesso all’istruzione, all’acqua potabile, alle cure mediche e ai servizi essenziali.

L’iniziativa è stata promossa dal COE – Centro Orientamento Educativo, insieme a CSV Monza Lecco Sondrio, al Comitato lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i popoli e a R-Evolution. Un’occasione per dare voce direttamente ai giovani coinvolti nei progetti di cooperazione e approfondire il legame tra formazione, tutela dei diritti e giustizia climatica.

Ad aprire l’incontro sono stati Pietro Mariani, volontario del COE da anni impegnato in Bangladesh, e Lino Swapon, direttore dell’ONG Dalit, accompagnati da Camilla Vimercati e Giorgio Papa di R-Evolution.

“Il COE è sul campo da trent’anni e accompagna queste comunità soprattutto attraverso l’educazione – ha spiegato Mariani – Ma i giovani non devono essere soltanto destinatari dei progetti di cooperazione: devono diventare protagonisti del cambiamento”.

Una prospettiva che ha guidato anche le iniziative sostenute negli ultimi anni dal Comitato lecchese. Tra queste, Giovani change maker, progetto realizzato nel 2025 per contrastare le disuguaglianze sociali ed economiche, e le azioni avviate nel 2026 sul fronte climatico, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili del Bangladesh.

La testimonianza di Lino Swapon ha restituito una dimensione personale al valore dell’istruzione e alle opportunità che può offrire anche nei contesti più difficili. “Quando ero giovane, nel mio villaggio di circa 700 famiglie andavano a scuola soltanto tre ragazzi. Anche per me non è stato facile: un missionario italiano mi aiutò a studiare”.

Il percorso di Swapon lo ha portato in Italia grazie al COE, dove a Lecco si è formato come infermiere professionale e tecnico di laboratorio. Una volta completati gli studi, ha scelto di tornare nel proprio Paese per mettere le competenze acquisite al servizio della sua comunità.

“Sentivo la responsabilità di restituire l’immensa possibilità che avevo ricevuto”, ha raccontato, spiegando le ragioni di una scelta che si è tradotta in un impegno concreto per migliorare le condizioni di vita delle comunità Dalit.

Oggi l’organizzazione conta circa 300 dipendenti, molti dei quali sono ex studenti. Tra loro ci sono insegnanti, animatori, medici e infermieri: una rete di professionisti cresciuta nel tempo grazie agli investimenti nell’educazione e nella formazione.

Alla base del lavoro portato avanti dall’ONG c’è una convinzione che sintetizza il significato dell’intero percorso: “Senza istruzione non ci sono diritti”.

Un principio che assume un’importanza particolare per le ragazze, spesso esposte al rischio dei matrimoni precoci e alle difficoltà che possono interrompere il loro percorso scolastico. Favorire la prosecuzione degli studi significa offrire loro maggiori opportunità e strumenti per costruire il proprio futuro.

A raccontare i risultati delle attività sono stati anche alcuni giovani direttamente coinvolti nei progetti. Oggi sono impegnati in percorsi universitari, iniziative di volontariato e attività dedicate alla tutela dei diritti, all’accesso all’acqua e alla prevenzione dei matrimoni precoci.

Storie ed esperienze differenti, unite dalla volontà di mettere a disposizione delle proprie comunità le competenze acquisite e contribuire a un cambiamento concreto. Il confronto ospitato a Lecco ha così riportato al centro il ruolo delle nuove generazioni nei percorsi di cooperazione: non semplici beneficiari degli interventi, ma persone in grado di partecipare attivamente alla costruzione di una società più equa, nella quale istruzione e diritti siano accessibili a tutti.