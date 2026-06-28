Gli Amici di Pedro portano il teatro al Parco di Villa Eremo

Appuntamento al parco lunedì, 29 giugno, alle 17

In scena la lettura animata “Rici-Chioccioliamo”

LECCO – L’associazione di volontariato Gli Amici di Pedro ODV invita grandi e piccoli a un pomeriggio speciale all’insegna della fantasia e della lettura. Lunedì 29 giugno alle ore 17, presso il Parco di Villa Eremo a Lecco, andrà in scena la lettura animata con Kamishibai del nuovo libro Rici-Chioccioliamo, scritto da Enrico Merlino e Carlo Decio. Il progetto grafico è di Manuela Sormani e le illustrazioni realizzate dalle bambine che hanno partecipato ai laboratori creativi.

La narrazione sarà affidata a Carlo Decio, accompagnato dalla fisarmonica di Luca Pedeferri, per uno spettacolo capace di coinvolgere bambini e famiglie attraverso la magia del teatro di carta giapponese.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è promossa da Gli Amici di Pedro ODV, associazione che da anni si impegna a diffondere il valore del gioco, della lettura e della creatività come strumenti di crescita, inclusione e condivisione. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: 3391497582.