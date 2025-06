Gli eventi di luglio al Planetario di Lecco

Conferenze, serate dedicate alla luna e il prosieguo del campus estivo

Il primo evento si svolgerà venerdì 4 luglio alle 21:15

LECCO – Ricco di appuntamenti, il calendario di luglio del Planetario civico di Lecco si apre venerdì 4 alle ore 21:15 con lo spettacolo teatrale “Stephen Hawking: storia di una mente rumorosa”. L’evento, accompagnato da proiezioni suggestive, è ideato e interpretato da Giulio Valentini, autore, docente e attore, nell’ambito della rassegna “Arte e Scienza”.

Venerdì 11 è in programma la serata speciale “Incantati dalla Luna”, a cura dell’ingegnera e insegnante di yoga Cecilia Corti. L’evento si aprirà alle ore 20 con una sessione di yoga ispirata alla luna piena, il “Full Moon Flow”, per poi proseguire alle 21:15 con la conferenza “Leggende e curiosità del nostro satellite”.

Venerdì 18 alle 21:15 il Planetario ospiterà l’astrofisico, scrittore e divulgatore scientifico Luca Perri, che riporterà la magia tra le stelle con lo spettacolo “La scienza di Harry Potter. Come i babbani sostituiscono la magia”, un appuntamento affascinante e adatto a tutte le età.

Sempre nell’ambito della rassegna Arte e scienza, sabato 19 alle 21:15 andrà in scena lo spettacolo Across the Universe: un concerto tra l’astrofisica e l’armonia, proposto dal gruppo PhysicalPub. Sul palco, l’astrofisico Simone Iovenitti al pianoforte, affiancato da Stefano Merighi (clarinetto), Marco Doldi (contrabbasso), Annachiara Maggio (chitarra) ed Enrico Iovenitti (batteria).

Tra gli appuntamenti ricorrenti, sabato 5 luglio torna la serata osservativa al piazzale di partenza della funivia Piani d’Erna, con i telescopi del gruppo astrofili Deep Space per ammirare il cielo estivo e le sue costellazioni. Proseguono inoltre i campus estivi dedicati ai bambini dai 7 anni, un’occasione per esplorare le meraviglie del cielo attraverso proiezioni in cupola, laboratori e giochi a quiz.

Dettagli, iscrizioni, costi e maggiori informazioni su www.deepspace.it