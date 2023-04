Gli scatti di Alberto Locatelli in mostra a Cassano d’Adda

Saranno presenti nell’esposizione ‘AQA, tra poetica e crisi idrica’

A contribuire alla mostra anche il fotografo mandellese, con immagini capaci di raccontare il grave problema della crisi idrica

CASSANO D’ADDA/LECCO – Un’esposizione che vuole stimolare un momento di riflessione sulla bellezza, la necessità fisica e spirituale che l’uomo ha dell’acqua, e nel contempo dare uno spunto per riflettere sul grave problema della crisi idrica. Tutto questo attraverso le immagini di Alberto Locatelli, fotografo mandellese che, insieme ad altri due ex compagni di scuola, Chiara Cerea e Franco Galbusera, ha dato vita alla mostra ‘AQA, tra poetica e crisi idrica’, con vernissage domani, domenica 2 aprile, a Cassano d’Adda.

A far incontrare di recente i tre artisti alcuni tratti comuni come l’amore per la natura e l’arte, ma anche l’esigenza di esprimere preoccupazione per il futuro dei nostri habitat, mediante gli acquarelli di Cerea e Galbusera e le immagini di Locatelli.

Il fotografo mandellese terrà tre slide show durante il periodo d’apertura della mostra:

Percorso dell’Adda dalla sorgente alla foce, sabato 8 aprile alle ore 17.00;

Ghiacciai e fiumi, sabato 15 aprile ore 17.00;

Meravigliosa Pianura Padana, sabato 22 aprile ore 17.00;

Le proiezioni avranno luogo direttamente nelle sale espositive

Ci sarà anche l’opportunità di partecipare a tre workshop di acquarello con Chiara Cerea nei pomeriggi del 10, del 16 e del 23 aprile, dalle 15.30 alle 19.00, sempre nella sede della mostra.

Presenti al vernissage di domani, alle ore 17.00, i musicisti dell’Associazione Musicale Guido d’Arezzo di Melzo. La mostra sarà visitabile dal 2 al 25 aprile presso Casa Berva, in via Verdi 26 a Cassano, nei seguenti giorni e orari d’apertura: 10-16-23 aprile ore 10-12 e 15.30-19.00, 8, 9, 15, 22, 25 aprile ore 15.30-19.00.

Gli autori

Alberto Locatelli: nasce a Mandello nel 1956, è fotografo e fotolitista dal 1979. Da venticinque anni è specializzato in fotografia di grande formato aerea e terrestre, complice anche la sua passione per la montagna e l’esperienza nel campo del Soccorso Alpino. Tra i numerosi lavori, varie campagne istituzionali per Regione Lombardia. Da anni tiene corsi professionali di fotografia e trattamento sul flusso colore.

Franco Galbusera: nasce in provincia di Como nel 1956, si afferma come grafico pubblicitario e illustratore di libri per ragazzi, passando poi all’acquerello.

Chiara Cerea: nasce a Cassano nel 1957, dal 1978 svolge la professione di Interior Designer. Da qualche anno è ritornata alla produzione artistica tenendo corsi di arte e laboratori creativi per adulti e ragazzi.