Grande attesa per chef Canzi in Camera di Commercio: appuntamento il 28 aprile 

Sempre martedì a Barzago ospite Marazza con la saga dei Barolo; lunedì 27 invece Cottarelli a Lecco per presentare “L’economia facile”

LECCO – Ultimi tre appuntamenti del mese di aprile per Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco.

L’evento più atteso è senza dubbio quello in programma martedì 28 aprile con il giovane chef Matteo Canzi. Alle ore 21, presso l’auditorium della Camera di Commercio in via Tonale a Lecco, il vincitore dell’ultima edizione di MasterChef Italia presenterà il suo libro “Il gusto del perché” (Baldini + Castoldi). Canzi – che ha costruito nel tempo una cucina razionale e coerente, sempre animata da una grande immaginazione – racconta la sua storia, cominciata nella cucina della nonna e terminata – per ora – con la vittoria della quindicesima edizione del talent show culinario. A dialogare con il giovane cuoco sarà Giorgio Cortella.

Sempre martedì 28 aprile Leggermente darà spazio anche a chi ama il romanzo storico presentando, sempre alle ore 21 ma presso la sala civica di via Cesare Cantù a Barzago, l’ultima fatica di Marina Marazza, ovvero “Il rosso del Re” (Solferino), che propone una nuova tappa della saga di successo dei Barolo. Nei primi decenni dell’Ottocento Giulia, marchesa di Barolo, assieme al marito Tancredi, allarga il raggio delle sue attività benefiche. Ma oltre all’impegno e al tempo occorrono sempre più soldi, che possono venire dalle vigne della loro tenuta, dove stanno sperimentando metodi innovativi per produrre finalmente un vino capace di invecchiare, pregiato e dunque redditizio. Un vino che deve conquistare innanzitutto il re Carlo Alberto, l’unico che può davvero decretarne il successo. A moderare la serata sarà il giornalista e scrittore lecchese Lorenzo Bonini.

Il primo degli appuntamenti con la buona lettura è però in programma già lunedì 27 aprile alle ore 18 presso Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Ospite sarà Carlo Cottarelli che presenterà il suo libro “L’economia facile” (Solferino): a dialogare con l’economista sarà il giornalista lecchese Gianluca Morassi. Nel suo volume Cottarelli spiega con semplicità, ma mai semplicisticamente, come funziona la pressione fiscale, quali sono le difficoltà di ridurre la spesa pubblica e perché gli economisti non prevedono (sempre) le crisi. E allarga infine lo sguardo allo scenario internazionale analizzando come la Cina è diventata la più grande economia al mondo, perché i rischi di una guerra tra le grandi potenze sono aumentati e come analizzare gli andamenti degli investimenti in oro o in criptovalute.

La diciassettesima edizione di “Leggermente”, dal titolo “Slalom tra le tracce del senso. Illuminare il cammino oltre la stagione dello smarrimento”, è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como e dell’Amministrazione Provinciale di Lecco. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Mario Carzaniga, Rosanna Castelnovo, Angela Lamberti, Eugenio Milani, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Luca Radaelli, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex e Fondazione Cariplo. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono Lecconotizie-Gruppo Salca, Teatro Invito, Sistema Bibliotecario Lecchese, Il Filo Teatro, Avpl, Bonaiti Arredamenti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla.

Per conoscere il programma completo e gli aggiornamenti consultare il sito www.leggermente.com.