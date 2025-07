Grande esordio a Palazzo Belgiojoso per il Festival “Tra Lago e Monti” 2025

Si alza il sipario sul festival, giunto alla sua 38^ edizione

I prossimi appuntamenti

LECCO – Il mix classica e jazz in una meravigliosa serata estiva, nello scenario stupendo di Palazzo Belgiojoso a Lecco. Queste le caratteristiche del concerto inaugurale della trentottesima edizione del Festival di musica “Tra lago e Monti” 2025, tenutosi domenica 13 luglio.

L’evento “Classic & Jazz”, inserito all’interno del ricco programma del Lecco Jazz Festival. ha conquistato oltre duecento persone accorse nel cortile del Palazzo di corso Matteotti; in prima fila presenti tra gli altri Peppino Ciresa, ex presidente di Confcommercio Lecco, Marco Massironi, Responsabile Private Banking – Nord Ovest Deutsche Bank Italia, e Ilaria Bonacina, presidente Confartigianato Imprese Lecco. Protagonisti del concerto tre musicisti di diversa estrazione in singolare accostamento strumentale: il Maestro Roberto Porroni (direttore artistico del Festival) alla chitarra, Max De Aloe alla armonica cromatica e Tommy Bradascio alla batteria. Il risultato? Un itinerario attraverso le grandi stagioni della musica italiana, capace di attraversare periodi e stili lontani, grazie alla maestria di un trio che unisce dimensione classica e jazz della musica e a un programma variegato, con arie del Rinascimento e del Barocco italiano e i grandi successi della canzone italiana del ‘900. Un’ora di ottima musica, intervallata da interventi dei musicisti e da copiosi applausi del pubblico, per aprire il Festival 2025, che vanta il sostegno e il contributo di Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Confartigianato Imprese Lecco, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, Larioreti Holding e Silea), Camera di Commercio di Como-Lecco, Valle Spluga, Ciresa Formaggi e By Carpel, oltre che il supporto dei Comuni di Lecco, Barzio, Bellano, Cremeno, Cassina, Dervio e Varenna, delle Pro Loco di Dervio e Vendrogno, del Monastero del Carmelo di Concenedo e delle Parrocchie di Barzio, Maggio, Moggio, Cremeno, Vendrogno e Varenna.

Questo mese “Tra Lago e Monti” proporrà un’altra data. Infatti sabato 19 luglio è in programma “La Spagna: musica, danza e poesia”, un concerto della Ensemble Duomo. L’appuntamento è a Dervio, presso l’Anfiteatro sul lago, a partire dalle ore 21. A fianco dell’Ensemble Duomo (Roberto Porroni, chitarra; Letizia Spaggiari, flauto; Yoko Morimyo, violino; Antonio Leofreddi, viola; Marcella Schiavelli, violoncello), saranno protagoniste della serata anche Elda Olivieri (attrice) e Sofia Moltedo (ballerina di flamenco) per la coreografia di Mara Terzi. Un viaggio musicale nelle varie regioni e culture della Spagna, con un ampio tributo all’arte magistrale di Manuel De Falla, accanto alle raffinate atmosfere del catalano Enrique Granados (senza dimenticare le note di Joaquin Rodrigo e le poesie di Federico Garcia Lorca).

Il programma dei concerti proseguirà poi con il seguente calendario in agosto (con la chiusura a settembre, ndr):

5 agosto Varenna, Villa Cipressi ore 21.15: Cuartet “Ellingoton: the Duke”; 8 agosto Varenna, Chiesa di Santa Marta ore 21.15: “Atmosfere francesi (e non solo) per oboe e arpa”; 9 agosto Barzio, Chiesa Sant’Alessandro ore 21: Ensemble Variabile “Chamber opera”; 11 agosto Maggio, Area Corti ore 20.30: “Il sogno americano: da George Gershwin a Cole Porter e Harold Arlen”; 12 agosto Vendrogno, Chiesa della Madonnina ore 21: “Would you keep a secret?”; 13 agosto Barzio, Chiesa Sant’Alessandro ore 21: “Magie sonore nel tempo per flauto e arpa”; 14 agosto Cremeno, Chiesa San Giorgio ore 20.30: Flashbach Duo/String Fields Duo “Abbinamenti sonori particolari”; 17 agosto Concenedo, Madonna del Carmelo ore 18.30: Ensemble Duomo “Danze spagnole dal ‘600 al ‘900”; 18 agosto Cassina, Piazza comunale ore 20.30: Alma Saxophone Quartet “Alma likes to be in America”; 19 agosto Maggio, Chiesa Natività ore 20.30: Piano Due Kalabova&Gugg “Schubert, Stravinski”; 21 agosto Corenno Plinio ore 21, Palcoscenico su lago: “Two worlds”; 25 agosto Moggio, Chiesa San Francesco ore 20.30: “Vie della musica”; 14 settembre Varenna, Villa Cipressi ore 21.15: Ensemble Duomo “Le grandi musiche per la tv: Morricone, Rota, Ortolani”.

Per informazioni sul festival: biglietteria@amduomo.it. Sito internet: www.robertoporroni.it;