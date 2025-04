Grande successo allo Spazio Teatro Invito per l’evento con Giorgio Bianchi

Giorgio Bianchi affascina il pubblico con una riflessione profonda su guerra e manipolazione dell’informazione

Il 9 maggio si terrà il prossimo evento intitolato “Palestina”

LECCO – Grande successo allo Spazio Teatro Invito per l’incontro di Giorgio Bianchi, intitolato “La Guerra che ci viene imposta”. Il giornalista, fotoreporter e documentarista ha esplorato tematiche cruciali, partendo da brillanti analisi geopolitiche per arrivare a trattare la propaganda e le tecniche di manipolazione dell’informazione e delle coscienze.

Con una visione a 360 gradi, ha dimostrato una competenza straordinaria e una profonda conoscenza degli argomenti affrontati. Per oltre tre ore, è riuscito a mantenere viva l’attenzione del pubblico, con una sala in completa attenzione e numerose domande durante il dibattito conclusivo.

Grazie alla straordinaria partecipazione, il gruppo Libera Resistenza Lecco, organizzatore dell’evento, è lieto di contribuire agli aiuti umanitari in Palestina con una donazione di 400 euro alla Onlus Gazzella. Maggiori informazioni su http://www.gazzella-onlus.com/

Venerdì 9 maggio, presso la Sala Nuovo Convegno in via Sant’Antonio 10 a Malgrate, si terrà il prossimo evento intitolato “Palestina”. In collaborazione con HeART of Gaza e Watermelon Friends Italia, sarà allestita una mostra con i disegni dei bambini di Gaza e sarà proiettato il docufilm Where Olive Trees Weep, con sottotitoli in italiano.

Le riprese della serata con Giorgio Bianchi si possono vedere al link: https://peertube.it/w/esSfGL16YjcinvSoujmvU6