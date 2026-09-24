Guerra, giustizia e libertà: presentata la 18° edizione di “Lecco Città dei Promessi Sposi”

Dal 2 ottobre al 7 novembre il festival torna a Villa Manzoni con incontri, musica, cinema, visite e appuntamenti dedicati anche ai più giovani

Il sindaco Boscagli: “Manzoni è parte della storia personale di tutti noi”. L’assessore Bettega: “Vogliamo mantenerne alto il livello scientifico e allo stesso tempo raccontarlo con linguaggi nuovi”

LECCO – “Guerra, giustizia e libertà”. Tre parole profondamente manzoniane e, allo stesso tempo, tre questioni che tornano con forza nel presente e che faranno da cardine alla 18° edizione di “Lecco Città dei Promessi Sposi”, il festival dedicato ad Alessandro Manzoni e al rapporto indissolubile tra lo scrittore, il suo romanzo e la città di Lecco.

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Villa Manzoni, riportando così anche simbolicamente il festival nella casa dello scrittore, riaperta nella primavera 2026 dopo l’importante intervento di ristrutturazione. Il Comune aveva restituito la villa ai visitatori lo scorso 3 aprile, insieme al Museo Manzoniano, avviando parallelamente il percorso verso l’ampliamento e il rinnovamento dell’allestimento museale.

Il cuore del festival sarà nel primo fine settimana di ottobre, a partire da venerdì 2, ma il programma si allargherà attraverso eventi collaterali e appuntamenti del Fuori Festival, fino a coinvolgere anche le settimane successive, arrivando al 7 novembre.

A presentare la nuova edizione il sindaco Filippo Boscagli, l’assessore alla Cultura e al Turismo Cinzia Bettega, il direttore artistico e Conservatore del Museo Manzoniano Mauro Rossetto, insieme ai rappresentanti degli enti, delle associazioni e degli sponsor che collaborano alla costruzione del festival.

Ad aprire gli interventi istituzionali è stato Boscagli, che ha insistito innanzitutto sul carattere identitario del rapporto tra Lecco e Manzoni. “Ognuno di noi ha un aspetto territoriale, familiare o personale collegato a questa storia. Io stesso sono cresciuto avendo Villa Manzoni come un luogo della città aperto ai lecchesi. C’è quindi qualcosa di strettamente legato alla storia personale di tutti noi”, ha spiegato.

Boscagli ha apprezzato in particolare la scelta delle tre parole attorno alle quali è stato costruito il programma. “Guerra, giustizia e libertà sono parole di strettissima attualità”, ha sottolineato, mettendo poi l’accento sulla continuità raggiunta dalla manifestazione e sulla capacità della città di produrre iniziative culturali strutturate.

“Questo festival dimostra come all’interno di Lecco non ci sia soltanto una grande fame di cultura, ma anche la capacità di rispondere con proposte culturali di altissimo livello”. Il sindaco ha legato questo patrimonio di esperienze anche alla riflessione sull’ipotesi di una candidatura di Lecco a Capitale italiana della Cultura, richiamata più volte nel corso della conferenza. “Abbiamo capacità organizzative e di proposta culturale che possono essere portate anche al di fuori delle nostre mura. Manifestazioni come questa, insieme ad altre iniziative ormai entrate stabilmente nel tessuto della città, dimostrano che Lecco è in grado di sostenere una proposta culturale importante”.

Per l’assessore alla Cultura e al Turismo Cinzia Bettega, “Lecco Città dei Promessi Sposi” rappresenta uno degli appuntamenti centrali della programmazione culturale cittadina. “È il nostro appuntamento principe. Lecco e città manzoniana sono un binomio che abbiamo e che intendiamo mantenere con grande convinzione”, ha spiegato.

L’obiettivo, ha aggiunto, è procedere su un doppio binario: da un lato mantenere elevato il livello scientifico, affidato alla direzione artistica di Mauro Rossetto; dall’altro riuscire a mostrare l’attualità del pensiero manzoniano attraverso forme capaci di raggiungere pubblici differenti. “Vogliamo fare in modo che questa iniziativa continui a far conoscere Manzoni, evidenziandone l’attualità e utilizzando anche formule più innovative, capaci di interessare un pubblico più giovane”.

Il tema di quest’anno si presta particolarmente a questa impostazione. “Guerra, giustizia e libertà sono temi di assoluta attualità e saranno affrontati con ospiti di alto livello scientifico, ma accanto alla parte di approfondimento ci sarà anche una dimensione più divulgativa e coinvolgente”.

Tra i filoni richiamati dall’assessore anche il rapporto tra I Promessi Sposi e le altre arti, a partire da cinema e televisione. “Chi di noi non ha visto almeno una delle tante versioni dei Promessi Sposi? Abbiamo ancora molto da sviluppare e valorizzare sul modo in cui il romanzo è stato rappresentato nel cinema, nella televisione e anche nella musica”.

Un tema destinato, secondo Bettega, a offrire ulteriori possibilità anche in futuro, considerando come il romanzo manzoniano sia stato soggetto di opere liriche e numerose trasposizioni artistiche.

È stato il direttore artistico Mauro Rossetto a spiegare più nel dettaglio il senso culturale di questa edizione. Al centro, ancora una volta, c’è la volontà di non trasformare Manzoni in una figura confinata nel passato o nei ricordi scolastici, ma di utilizzarne l’opera come lente attraverso cui interrogare il presente. “Quest’anno il tema è particolarmente pregnante perché ci troviamo a dover ridiscutere alcuni termini che, soprattutto nella società occidentale, pensavamo ormai acquisiti”, ha spiegato.

Guerra, libertà, democrazia e giustizia tornano così ad assumere un peso nuovo. “Ci ritroviamo a discutere nuovamente dei parametri fondamentali della nostra cultura e della nostra identità. Anche il concetto di libertà oggi deve confrontarsi con strumenti e fenomeni nuovi: l’uso distorto dei social, le forme di controllo, l’impiego scorretto dell’intelligenza artificiale. Significa tornare a ragionare sui fondamentali, oltre che sull’attualità del pensiero di Manzoni”.

Il festival proverà a farlo ricostruendo anche atmosfere e ambienti culturali dell’Ottocento, attraverso musica, recitazione, incontri con studiosi e momenti conviviali. Tra gli ospiti richiamati da Rossetto figurano studiosi, filosofi, musicisti e attori, in un programma pensato per mettere in relazione letteratura, storia delle idee e linguaggi artistici. “Parleremo del mondo dei salotti illuminati e liberali nei quali quelle idee sono maturate, della cultura risorgimentale e del ruolo centrale che Manzoni ha avuto. Lo faremo attraverso studiosi, musicisti, attori e attraverso esperienze che permettano di vivere Villa Manzoni anche in maniera diversa”.

Cinema, musica e nuove generazioni

Una parte significativa del festival sarà dedicata al modo in cui I Promessi Sposi sono usciti dalle pagine del romanzo per entrare nel cinema, nella televisione, nel teatro e nella musica. Il programma prevede anche un incontro dedicato alle trasposizioni dei Promessi Sposi nella settima arte e nelle serie televisive, tema che permette di seguire l’evoluzione dell’immaginario manzoniano attraverso linguaggi e generazioni differenti.

Il rapporto tra il Lario e il cinema, del resto, ha radici profonde: nel Lecchese venne girata già nel 1913 una delle prime trasposizioni cinematografiche dei Promessi Sposi, quella diretta da Eleuterio Rodolfi, particolarmente significativa perché realizzata negli stessi luoghi del romanzo.

Non mancherà la musica, sia classica sia contemporanea, anche grazie alla collaborazione con l’Istituto Civico Musicale Giuseppe Zelioli. Il direttore dell’istituto Gianluca Cesana ha sottolineato come il festival rappresenti un’occasione per portare all’esterno il lavoro quotidiano di docenti e allievi: “Nella scuola si lavora tanto, spesso in silenzio. Queste collaborazioni permettono di far conoscere la nostra esperienza e di offrire un contributo diretto alla vita culturale della città”.

Particolare attenzione sarà dedicata al mondo scolastico. Nel corso della presentazione è intervenuto anche il rappresentante dell’Ufficio scolastico territoriale Adamo Castelnuovo, che ha insistito sulla necessità di superare l’idea di un Manzoni esclusivamente “scolastico”. “Pensare a Manzoni a Lecco significa pensare anche ai nostri studenti. I ragazzi attraversano quotidianamente luoghi manzoniani: la città stessa permette quasi per osmosi di entrare in contatto con quella cultura”, ha osservato.

La sfida consiste, dunque, nell’utilizzare modalità comunicative contemporanee senza impoverire la profondità dei temi. Tra le iniziative annunciate c’è anche un appuntamento che utilizzerà il linguaggio di TikTok e dei social, proprio per avvicinare l’opera manzoniana ai codici utilizzati dalle nuove generazioni. “Nuove modalità per intercettare temi che però sono quelli di sempre: l’amicizia, l’amore, la paura, la giustizia, la libertà. Cambiano i linguaggi, non cambiano le domande fondamentali dell’essere umano”, è stato sottolineato.

Il paesaggio lecchese raccontato dai viaggiatori

Nel programma entrerà anche il rapporto tra Manzoni e il paesaggio lecchese. L’Associazione Giuseppe Bovara, attiva da oltre cinquant’anni nello studio e nella divulgazione della storia locale, proporrà un incontro dedicato alle descrizioni di Lecco e del suo territorio lasciate dai viaggiatori del Grand Tour.

Il presidente Pietro Dettamanti ha anticipato il taglio dell’iniziativa: “Racconteremo il paesaggio lecchese attraverso le descrizioni dei viaggiatori. Lecco diventò conosciuta in tutta Europa anche grazie ai Promessi Sposi già dai primi anni successivi alla pubblicazione del romanzo e per tutto l’Ottocento attirò artisti e viaggiatori”. Un modo per ricostruire non soltanto il territorio descritto da Manzoni, ma anche la sua fortuna internazionale.

Moda e costume, tra Manzoni e Ponchielli

Tra gli appuntamenti più particolari annunciati durante la conferenza figura anche una mostra dedicata a moda, accessori e costume, costruita attorno alla stagione della Belle Époque e al rapporto con la musica. L’iniziativa consentirà di mettere in relazione il mondo manzoniano con quello del compositore Amilcare Ponchielli, del quale ricorrono i 170 anni dalla prima rappresentazione della sua opera ispirata ai Promessi Sposi.

La mostra raccoglierà oggetti provenienti anche da collezioni private, con alcuni pezzi legati alla famiglia Ponchielli. “Moda, accessori e costume sono sempre stati una grande espressione di libertà personale. Abbiamo voluto raccontare proprio quel mondo della Belle Époque che la Prima guerra mondiale avrebbe poi profondamente spezzato, collegandolo così anche ai temi scelti per questa edizione”, è stato spiegato durante la presentazione.

Il Premio Manzoni: finale il 10 ottobre

A completare il quadro ci sarà il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni – Città di Lecco, arrivato alla 22ª edizione. Il presidente di 50&Più Confcommercio Lecco, Eugenio Milani, ha ricordato il lungo rapporto tra l’associazione e il premio e le sue due sezioni: Romanzo Storico e Premio alla Carriera.

La finale del Romanzo Storico è fissata per sabato 10 ottobre alle 17 in Sala Ticozzi. In gara ci sono “L’ammiraglio” di Giosuè Calaciura, “L’imperdibile” di Eleonora Marangoni e “Stella randagia” di Piera Ventre. Il vincitore sarà scelto dalla giuria popolare composta quest’anno da 165 lettori, mentre la giuria tecnica è presieduta da Ermanno Paccagnini.

“Il Premio nasce dalla collaborazione tra 50&Più, il Centro Nazionale Studi Manzoniani e il territorio lecchese. Abbiamo voluto che accanto alla giuria tecnica ci fosse una giuria popolare, perché il romanzo storico continui a essere letto, discusso e condiviso”, ha ricordato Milani.

Acinque e la rete dei partner

Tra i principali sostenitori del festival resta Acinque, già legata alle manifestazioni manzoniane e al Premio Letterario. A intervenire per l’azienda è stato Giorgio Cortella, che ha richiamato soprattutto il significato delle tre parole scelte per il 2026. “Guerra, giustizia e libertà hanno una contemporaneità assoluta. Purtroppo vale per la guerra, ma anche per giustizia e libertà, due parole che dovrebbero procedere armonicamente insieme e che non sempre riescono a farlo”. Per Cortella, Manzoni e I Promessi Sposi rappresentano “un patrimonio identitario della città”, sul quale continuare a costruire una parte dell’offerta culturale lecchese.

Accanto ad Acinque è stata ricordata una rete ampia di collaborazioni, che comprende Regione Lombardia, Confcommercio Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Istituto Civico Musicale Giuseppe Zelioli, Associazione Giuseppe Bovara, associazioni di volontariato, operatori culturali e guide professioniste, oltre ai nuovi sponsor tecnici. L’evento gode del patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione/Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco.

Durante la conferenza sono stati trasmessi anche i saluti dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, che ha sottolineato la capacità del festival di rileggere Manzoni a partire da temi contemporanei. Nel messaggio, Caruso ha ricordato come nei personaggi manzoniani si incontrino “la paura di chi subisce l’ingiustizia, il coraggio di chi si oppone e la responsabilità di chi esercita il potere. Rileggere I Promessi Sposi significa confrontarsi con domande che ci riguardano ancora e alle quali ogni generazione è chiamata a dare una risposta”, ha osservato.

Particolare apprezzamento è stato espresso anche per l’attenzione all’accessibilità e alla partecipazione delle persone con disabilità, uno degli aspetti sui quali il festival e il sistema museale stanno lavorando.

Villa Manzoni torna al centro

Rispetto alle ultime due edizioni, uno degli elementi destinati a segnare maggiormente il 2026 sarà però proprio il ritorno a Villa Manzoni.

Nel 2024 e nel 2025 i lavori di restauro avevano costretto il festival a trasformarsi in una manifestazione diffusa, portando gli appuntamenti tra Officina Badoni, Palazzo delle Paure, Villa Gomes, Villa Ghislanzoni e altri luoghi della città. Nel 2025 il tema stesso del festival, “Il museo che verrà: Manzoni è…”, era stato costruito attorno alla futura riapertura della casa museo.

Oggi quella casa è nuovamente aperta e il festival può tornare a utilizzarla non soltanto come contenitore, ma come parte integrante del racconto.

Rossetto lo ha sintetizzato ricordando la doppia natura del luogo: “Villa Manzoni è un museo letterario, ma allo stesso tempo è una casa. Racconta le opere, la famiglia, la storia dello scrittore, ma conserva anche i segni della vita quotidiana di chi l’ha abitata. Per questo qui possiamo unire studio, musica, incontri, paesaggio e persino la dimensione conviviale”.

Il senso della nuova edizione sarà non limitarsi a celebrare Manzoni, ma continuare a farlo abitare nella città, mettendo le sue parole in dialogo con guerre e libertà contemporanee, con i linguaggi dei giovani, con il cinema e la musica e con quella Lecco che, quasi due secoli dopo, continua a riconoscersi nel paesaggio e nelle domande dei Promessi Sposi.