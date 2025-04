I bimbi dell’asilo e delle elementari in visita ai musei provinciali

Un viaggio interattivo alla scoperta della cultura

I bambini protagonisti delle visite ai musei

LECCO – In occasione dei progetti “Piccoli passi per grandi scoperte e Nuove generazioni esplorano la bellezza“, i bambini della scuola dell’infanzia Gianni Locatelli di Chiuso, della scuola primaria G. Oberdan di Belledo e della scuola primaria di Barzago, appartenenti all’Istituto Comprensivo di Barzanò, hanno avuto l’opportunità di visitare alcuni dei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco.

Le visite rappresentano la fase conclusiva delle attività e dei moduli didattici proposti alle classi dalla Cooperativa Sociale Alchemilla, finalizzati a introdurre i bambini ai temi e ai contenuti dei musei.

I bambini hanno partecipato alla visita in modo attivo, non limitandosi ad essere semplici ascoltatori, ma trasformandosi in veri e propri narratori dei musei. Hanno infatti registrato le loro voci per la creazione di audioguide che saranno messe a disposizione dei musei.

I siti finora visitati includono il Museo Beato Serafino di Chiuso, l‘Orto Botanico di Valmadrera e il Castello di Capiate. Le visite proseguiranno durante la primavera, estendendosi anche agli altri luoghi che hanno partecipato ai progetti.

Gli incontri sono stati guidati dagli operatori museali, sia volontari che non, che avevano precedentemente partecipato a un corso di formazione specificamente preparato per le visite, dimostrando così un forte impegno e una grande dedizione.