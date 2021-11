I Passaporti dei Promessi Sposi: Innominato, uomo malvagio che trova in Lucia la luce

LECCO – L’Innominato è una delle figure psicologicamente più complesse e interessanti. Potente e malvagio, in preda a una profonda crisi spirituale, trova nell’incontro con Lucia un segno, una luce che lo porta alla conversione. Nell’interpretazione di Max Vasta il video dedicato all’Innominato. Ricordiamo che i ritratti in chiave moderna dei personaggi dei Promessi Sposi si possono vedere anche nella mostra “I Passaporti dei Promessi Sposi”, ideata da Paolo Vallara e allestita da Guido Camandona (Federico Videtta video e Alessio Arrigoni fotografie) che sarà visitabile fino al prossimo 7 novembre presso la Torre Viscontea in piazza XX Settembre a Lecco (tutte le informazioni su www.ipromessisposi.com).

