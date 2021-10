I Passaporti dei Promessi Sposi: l’Azzeccagarbugli, l’avvocato al servizio dei potenti

LECCO – Continua il viaggio nei personaggi dei Promessi Sposi così come li ha immaginati Poalo Vallara calati nell’attualità dei giorni nostri. L’Azzeccagarbugli (Stefano Chirico), è un avvocato che preferisce stare dalla parte dei più forti per evitare una brutta fine. Ecco il ritratto che si può vedere anche nella mostra “I Passaporti dei Promessi Sposi” allestita da Guido Camandona (Federico Videtta video e Alessio Arrigoni fotografie) che sarà visitabile fino al prossimo 7 novembre presso la Torre Viscontea in piazza XX Settembre a Lecco (tutte le informazioni su www.ipromessisposi.com).

I Passaporti dei Promessi Sposi: Perpetua, battagliera e verace ma un po’ pettegola

I Passaporti dei Promessi Sposi: Lucia, il ritratto della femminilità cristiana

I Passaporti dei Promessi Sposi: Griso, capo dei Bravi privo di compassione

I Passaporti dei Promessi Sposi: Fra Cristoforo, il paladino dei poveri