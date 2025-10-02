I Quadri Manzoniani tornano a Lecco: uno spettacolo tra storia, cultura e teatro

Appuntamento sabato 4 ottobre

In occasione del Festival Lecco Città dei Promessi Sposi

LECCO – La Compagnia del Teatro San Giovanni Lecco 1810, in collaborazione con il Sistema Museale Lecchese e il Comune di Lecco, parteciperà al Festival Lecco Città dei Promessi Sposi, la grande manifestazione che ogni anno celebra Alessandro Manzoni e il suo legame indissolubile con la città, con il ritorno dell’evento ‘I Quadri Manzoniani’ in programma sabato 4 ottobre dalle ore 15 presso il cortile di Palazzo Belgiojoso a Castello.

L’idea nasce dal regista Aurelio Ballerini, che ha tratto ispirazione dalla storica messa in scena della Compagnia Marionettistica Carlo Colla di Milano, dedicata a I Promessi Sposi. A sua volta, quell’allestimento prendeva spunto dall’opera lirica di Errico Petrella su libretto di Antonio Ghislanzoni, rappresentata per la prima volta al Teatro Sociale di Lecco il 1° o 2 ottobre 1869.

L’opera, fedele al romanzo di Manzoni pur con le necessarie semplificazioni teatrali, riscosse un discreto successo nell’Italia dell’Ottocento, per poi cadere nell’oblio. Petrella, pur non cogliendo del tutto l’anima dei personaggi manzoniani, seppe comunque dare prova di inventiva e raffinatezza orchestrale.

La versione proposta da Ballerini riprende 26 quadri teatrali, liberamente adattati e messi in scena dagli attori della Compagnia del Teatro San Giovanni Lecco insieme ad altri interpreti provenienti da realtà teatrali locali. I costumi d’epoca, ricchi e fedeli, sono stati realizzati e concessi dal laboratorio della parrocchia di San Giovanni di Lecco.

L’evento vuole rievocare la fortunata esperienza degli anni passati, quando all’interno di Villa Manzoni il pubblico lecchese e dei comuni limitrofi aveva risposto con grande entusiasmo.

La partecipazione è gratuita, per info prenotazioni.festival2025@gmail.com. Un’occasione unica per immergersi nel mondo manzoniano, tra teatro, storia e cultura, e per vivere insieme uno dei momenti più attesi del festival.

Sabato 4 ottobre, Palazzo Belgioioso diventerà il palcoscenico della memoria manzoniana: un viaggio tra arte e tradizione che promette di emozionare il pubblico.