I webinar di “Capolavoro per Lecco”, nuovo appuntamento martedì 23

Lo storico dell’arte Antonio Mazzotta

“Significati nascosti nel Capolavoro di Lorenzo Lotto”

LECCO – Proseguono i webinar di approfondimento di “Capolavoro per Lecco”. Nel nuovo appuntamento martedì 23 ore 18 lo storico dell’arte Antonio Mazzotta svela i significati nascosti nel Capolavoro di Lorenzo Lotto esposto a Palazzo delle Paure.

Storico dell’arte che vive e lavora a Milano, Antonio Mazzotta è l’autore del saggio contenuto nel catalogo della mostra. Dopo aver conseguito un Master of Arts presso il Courtauld Institute (2008), ha lavorato come curatorial assistant alla National Gallery di Londra, dove ha collaborato alla mostra su Leonardo (2011) ed è stato curatore della mostra “Titian’s First Masterpiece” (2012). Nel 2015 ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università di Milano ed è Professore a contratto nella stessa istituzione. I suoi principali argomenti di ricerca sono l’arte veneta e lombarda del Rinascimento e il collezionismo.

Per collegarsi link: https://my.demio.com/ref/u8hFTdVVSEsM5zRz