Una iniziativa di UDI Lecco e Telefono Donna Lecco, con l’adesione del fondo Carla Zanetti
“Quest’anno abbiamo deciso di festeggiare anche l’80° anniversario dell’acquisizione del diritto di voto delle donne italiane”
LECCO – “La polenta di noi donne: una polenta di lotta. Quest’anno celebriamo gli 80 anni dalla conquista del diritto di voto delle donne”, questo il titolo dell’evento che si svolgerà presso il Circolo Libero Pensiero di Lecco il 12 dicembre e promosso da UDI Lecco e Telefono Donna Lecco, con l’adesione del fondo Carla Zanetti.
La “polenta di noi donne” è nata in ricordo di quella che cucinarono le attiviste dei Gruppi di Difesa della Donna a Milano-Niguarda nel 1944 per festeggiare la nascita del primo numero clandestino del giornale “Noi Donne”, che fu poi da loro coraggiosamente distribuito.
“Quest’anno abbiamo deciso di festeggiare anche l’80° anniversario dell’acquisizione del diritto di voto delle donne italiane, che è stato atto fondativo della nostra democrazia.
Durante la cena, inoltre, verrà presentato il video realizzato da Telefono Donna Lecco sul tema: ‘Cosa significa essere donna nel 2026?’, costituito da interviste originali di donne lecchesi”.
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