Il 5 ottobre torna la Camminata Manzoniana, è la 52^ edizione

Formula consolidata ma anche tante novità per la manifestazione targata Ltm Lecchese Turismo Manifestazioni

Partenza dalle ore 8.30 presso le Meridiane, tre percorsi disponibili e lungo il cammino 12 scene manzoniane

LECCO – Un appuntamento oramai consolidato, che ogni anno richiama migliaia di partecipanti, non solo da Lecco ma anche da fuori Provincia. E’ la Camminata Manzoniana targata Lecchese Turismo Manifestazioni, giunta alla sua 52^ edizione. L’evento è in programma la prossima domenica, 5 settembre, e come sempre unirà all’intrattenimento la finalità sociale e benefica: il ricavato della manifestazione infatti verrà donato a Fondazione Telethon per la lotta contro le malattie genetiche rare.

Stesso formula, ma anche tante novità per l’edizione 2025, presentata questa mattina, giovedì, presso il Birrificio Herba Mostrum, partner dell’iniziativa insieme a tante altre realtà del territorio. Ritrovo presso il Centro Commerciale Meridiane, partenza dalle ore 8.30, tre percorsi disponibili, blu, 5,5 km, arancione, 11 km e rosso, 20 km, alla scoperta di Lecco e dei luoghi manzoniani.

Come da oramai 11 anni a questa parte, la camminata sarà impreziosita dalle scene teatrali tratte dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni ‘disseminate’ lungo il percorso dagli attori di FiloTeatro e altre compagnie teatrali lecchesi: un’ottantina i figuranti che riporteranno in vita i momenti salienti del romanzo manzoniano nei suoi luoghi simbolici. “Quest’anno – ha raccontato Franco Piloni, fondatore del TiloTeatro – le scene saranno 12, una in più rispetto alle scorse edizioni, e tre saranno nuove: proporremo un ritratto di Fra Cristoforo, l’incontro tra Don Rodrigo e l’Innominato e le confessioni di Lucia. L’ultima scena come sempre sarà il matrimonio tra Renzo e Lucia. Ringraziamo tutti gli attori che parteciperanno al momento e FotoLibera di Merate che documenterà la giornata come sempre in maniera impeccabile”.

Per la Camminata Manzoniana 2025 Herba Mostrum ha poi proposto 3 nuove etichette per le proprie birre artigianali, dedicate all’evento. A presentarle l’ideatrice Marta Dell’Oro: “Ho scelto di concentrarmi su tre figure femminili del romanzo, molto interessanti e che incarnano quel binomio di amore e violenza che fa da sfondo a tutta la storia, restituendo loro una sorta di riscatto. Troviamo Lucia, innamorata del suo Renzo e disposta a sacrificare tutto, Donna Prassede, la perfetta gentildonna dedita, fin troppo, al bene e Gertrude, la Monaca di Monza, costretta a prendere i voti contro la sua volontà. Le etichette che ho creato ‘ammodernano’ questi tre volti, rendendoli ancora più attuali”.

I partecipanti alla Camminata potranno acquistare – con uno sconto – anche il gioco ‘Caccia alla Sperada’ ideato da Roberto ed Enrico: un incrocio tra un’escape room e una caccia al tesoro attraverso i luoghi simbolici di Lecco e del romanzo manzoniano, perfetta per tutte le età, dai bambini agli amanti di storia.

“La Camminata Manzoniana – ha detto il presidente di Ltm Salvatore Cappello – è un importante appuntamento non solo per la nostra città ma anche per tutto il territorio e il merito più grande di questo storico successo è dei nostri volontari che con passione e dedizione lavorano instancabilmente”. Oltre un centinaio quelli che saranno operativi domenica 5 ottobre, alla partenza e lungo il percorso per dare indicazioni e supervisionare lo svolgimento della camminata. A loro si è rivolto anche Alfredo Polvara, storico volontario e volto di Ltm: “Dietro l’evento c’è un’organizzazione per niente banale che ci vede tutti impegnati praticamente di anno in anno. Quest’anno con il pacco gara ci siamo superati, i partecipanti troveranno tantissimi gadget e non solo. Ai primi 1000 iscritti abbiamo deciso di regalare la nostra T-Shirt, ma c’è una novità: la maglietta sarà in omaggio anche per tutti coloro che si iscriveranno entro domenica sera, 28 settembre”. QUI IL LINK PER LE ISCRIZIONI

Simona Piazza, vicesindaco di Lecco e assessore alla Cultura, ha ringraziato Ltm e tutti coloro che rendono possibile la Camminata Manzoniana: “Un appuntamento che si inserisce nel festival Lecco Città dei Promessi Sposi, che verrà inaugurato il prossimo 3 ottobre, e che incarna realtà vive e operative sul territorio, culturali, sociali ed istituzionali. Da 52 anni la Camminata Manzoniana consolida questa rete, l’augurio migliore che posso fare quindi è quello di andare avanti, ancora insieme”.

Alla presentazione dell’edizione 2025 era presente anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini. “Regione Lombardia ha stanziato dei fondi per questa manifestazione, con convinzione: è uno dei nostri tanti fiori all’occhiello, capace di trasmettere un messaggio positivo alla città e fuori dai confini del territorio”. Renato Milani, coordinatore Telethon Lecco, ha concluso ricordando appunto la causa benefica della manifestazione: “Anche quest’anno abbiamo ricevuto nuove e buone notizie dal mondo della ricerca sulle malattie genetiche rare, ringrazio tutti i partecipanti per la loro donazione: continuiamo a fare del bene”.