Il cantautore Frau torna a Lecco per l’ultima tappa de “La seconda notte Tour”

Un viaggio tra parole ed emozioni

Appuntamento a sabato 17 gennaio presso l’Officina Badoni

LECCO – Dopo aver presentato dal vivo in Italia e in Europa il suo ultimo EP La seconda notte, il talentuoso cantautore Frau conclude il suo intimo tour con una data speciale e gratuita nella sua città, Lecco, sabato 17 gennaio all’Officina Badoni.

L’evento, in programma dalle ore 18, segna la conclusione de La seconda notte Tour, un percorso unico che ha portato la musica di Frau all’interno delle librerie indipendenti in Italia e all’estero, creando un’esperienza narrativa intima che unisce canzoni e letteratura.

La serata si aprirà con un’introduzione letteraria, realizzata in collaborazione con Libreria Volante e curata da Serena Casini, che guiderà il pubblico alla scoperta di Fëdor Dostoevskij, raccontando la nascita del suo racconto Le notti bianche e lo stato emotivo e umano dell’autore durante la scrittura, fonte di ispirazione per La prima notte e La seconda notte di Frau.

Ospite speciale della serata sarà Massaroni Pianoforti, con cui Frau eseguirà il brano Disgraziato Amore Mio, estratto dall’EP La seconda notte, insieme ad altri due brani del repertorio di Pianoforti. Il concerto segna la chiusura ufficiale de La seconda notte Tour, iniziato a ottobre a Lecco e proseguito poi in librerie di Olbia, Iseo, Melegnano, Bruxelles, Firenze e Roma.

“Chiudere il tour il 17 gennaio a Lecco, la città da cui tutto è partito, è per me un gesto naturale e necessario. Lecco è il luogo in cui vivo e a cui sono profondamente legato, e ho voluto che la conclusione di questo percorso avvenisse proprio qui. Questo concerto segna la chiusura del viaggio de La seconda notte, un progetto nato nelle librerie, tra musica e letteratura, che si conclude con uno sguardo al futuro e alle prossime notti ancora da raccontare” commenta Frau.

La seconda notte, uscito il 17 ottobre, segue La prima notte e rappresenta il secondo capitolo di una narrazione più ampia. Con questo EP, Frau racconta una storia sincera e diretta, esprimendo la consapevolezza della propria vita e del percorso musicale. In La seconda notte la parola diventa protagonista, insieme all’emozione, in un disco dalla produzione essenziale, dove le atmosfere mutano in base ai testi, alternando malinconia, rabbia e riflessione.

Ingresso gratuito.