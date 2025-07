Il cineforum in piazza Garibaldi riparte da “Diamanti”

Appuntamento martedì 8 luglio dalle ore 21.30

LECCO – Dopo la pausa per lasciare spazio al Lecco Film Fest, piazza Garibaldi torna a ospitare il cineforum di Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco. Martedì 8 luglio alle ore 21.30 “Ma che film la vita!” propone “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi.

Fine Anni ’70. Alberta e Gabriella Canova sovrintendono una grande sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro: un microcosmo tutto al femminile del quale fanno parte la capo sarta Nina, la ricamatrice Eleonora, Beatrice, la tingitrice Carlotta, la modista Paolina, le sarte Nicoletta e Fausta, più l’ultima arrivata, la giovane stagista Giuseppina. La cuoca del palazzo che ospita la sartoria è l’ex ballerina Silvana che ha una parola di conforto, e un pasto abbondante, per tutti. Quando la costumista Bianca Vega commissiona alla sartoria Canova i costumi per il suo prossimo film, le lavoratrici si buttano a capofitto nell’impresa. Il quindicesimo film di Ozpetek, premiato ai Nastri d’Argento, può contare su uno straordinario cast che ha tra le protagoniste ben 18 attrici italiane.

L’inizio delle proiezioni è fissato per le ore 21.30 circa, in base alle condizioni di luce. E’ prevista una introduzione critica alla visione da parte del critico cinematografico Gianluca Pisacane. Biglietto di ingresso 3,50 euro grazie alla promozione Cinema Revolution. I biglietti sono acquistabili direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone in via Parini 16: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Gli ultimi due appuntamenti con il cineforum – organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, Acinque, Editoria Grafica Colombo, Ltm e Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Lecco; media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e La Provincia-Unica – sono in programma lunedì 14 luglio (“La vita da grandi”) e lunedì 21 luglio (“Maria”).