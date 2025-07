Il cineforum si sposta al lunedì: il 14 luglio “La vita da grandi”

Appuntamento alle ore 21.30 con l’esordio alla regia di Greta Scarano

Prosegue l’edizione 2025 della rassegna “Ma che film la vita!”

LECCO – Il sold out fatto registrare al Nuovo Cinema Aquilone per “Diamanti” ha solo in parte attenuato il dispiacere per non avere potuto proporre in piazza Garibaldi (causa previsioni meteo) anche la quarta pellicola di “Ma che film la vita!”, il cineforum organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, Acinque, Editoria Grafica Colombo, Ltm e Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Lecco (media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e La Provincia-Unica).

La speranza ora è quella di potere tornare in piazza per il quinto film di questa settima edizione, ovvero “La vita da grandi”, in programma lunedì 14 luglio. Folgorata dal libro di Damiano e Margherita Tercon (i Terconauti) “Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale”, Greta Scarano per il suo esordio dietro la macchina da presa firma una commedia garbata che parla di sogni, legami familiari, inclusione, tra racconti, incomprensioni e recriminazioni. Al centro la figura di Irene, interpretata al meglio da Matilda De Angelis, che, mentre sta per comprare un appartamento a Roma con il suo compagno, viene richiamata nella sua città natale, Rimini, per occuparsi del fratello autistico Omar (l’ottimo Yuri Tuci), che ha sogni ambiziosi e che la aiuterà a capire molto di se stessa e di cosa voglia veramente dalla vita.

Come sempre l’inizio delle proiezioni è fissato per le ore 21.30 circa, in base alle condizioni di luce. E’ prevista una introduzione critica alla visione da parte del critico cinematografico Gianluca Pisacane, oltre al saluto del prevosto di Lecco, don Bortolo Uberti (e di un rappresentante di Confcommercio Lecco). Biglietto di ingresso 3,50 euro grazie alla promozione Cinema Revolution. I biglietti sono acquistabili direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più).

In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone in via Parini 16: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

L’ultimo film del cineforum 2025 è in programma ancora di lunedì: appuntamento infatti il 21 luglio con “Maria” di Pablo Larrain con Angelina Jolie.