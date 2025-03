Il Cineteatro Palladium ospita lo spettacolo “Amare acque dolci”

Una rappresentazione per sensibilizzare i giovani sulla Giornata Mondiale dell’Acqua

Appuntamento per lunedì 17 marzo, con la prima replica alle 9:30 e la seconda alle 11.15

LECCO – Il Cineteatro Palladium di Lecco ospiterà lo spettacolo teatrale “Amare acque dolci“, organizzato da Lario Reti Holding nell’ambito della settimana di eventi dedicati alla sensibilizzazione per la Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra ogni 22 marzo. L’evento, previsto per lunedì 17 marzo, sarà rappresentato in due repliche: la prima alle 9:30 e la seconda alle 11:15.

Tra le due repliche, intorno alle 10:30, è previsto un breve intervento di Marco Bonaiti, presidente dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco, e di Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding.

L’iniziativa fa parte del progetto “L’Acqua fa scuola!” e coinvolge gli studenti dalla terza alla quinta classe delle scuole primarie e dalla prima classe delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Lecco. “Un pubblico giovane che, attraverso il linguaggio teatrale, avrà l’opportunità di riflettere su un tema fondamentale: l’acqua, una risorsa preziosa ma sempre più minacciata” concludono gli organizzatori dell’iniziativa.