Il Comitato Autentiche dell’Archivio Ennio Morlotti si riunisce per valutare nuove opere

Il Comitato Autentiche potenzia la collaborazione con i collezionisti per promuovere e valorizzare l’eredità artistica di Ennio Morlotti

L’incontro si terrà il 27 ottobre

LECCO – La consueta riunione del Comitato Autentiche, organizzata dall’Archivio Opere Ennio Morlotti, si terrà il prossimo 27 ottobre ed è dedicata all’esame di opere attribuibili al maestro lecchese per valutarne la possibile autenticità.

Ogni anno, questa attività permette di scoprire nuove opere di Ennio Morlotti non ancora inserite nel Catalogo Ragionato (Skira, 2000) né archiviate successivamente. Contemporaneamente, l’Archivio conduce una vasta campagna di ri-mappatura dei proprietari delle opere, con l’obiettivo di coinvolgerli in future mostre e iniziative volte a valorizzare l’eredità artistica del maestro.

L’Associazione Archivio Opere Ennio Morlotti è stata fondata nel 2001 per iniziativa della vedova Anna Maria Vitalini, della figlia Paola e della nipote Alessia Mesirca, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’opera e la figura del maestro. L’Archivio ha istituito un Comitato Scientifico per le Autentiche, attualmente composto da Alessia Mesirca (Presidente), Francesco Guzzetti, Lia Perissinotti, Gian Luigi Rebesco e Claudio Spadoni.

L’Archivio raccoglie, organizza e conserva pubblicazioni, fotografie, materiale stampa, corrispondenza, testimonianze orali e ogni altro documento utile a testimoniare la vita e l’opera dell’artista. Inoltre, promuove iniziative dedicate alla valorizzazione della figura e del patrimonio artistico di Ennio Morlotti.

Per conoscere le modalità di valutazione delle opere attribuibili a Ennio Morlotti, è possibile consultare le procedure dettagliate nella sezione “Procedura di autenticazione” sul sito www.archiviomorlotti.com.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, l’Archivio è disponibile via email all’indirizzo associazione@archiviomorlotti.com o telefonicamente al numero 348-0893538.