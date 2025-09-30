Il Coro Alpino Lecchese ricorda il Maestro Sacchi con la sesta Rassegna “La Valle”

Sabato 4 ottobre il Coro dedicherà un concerto in memoria del maestro

Tradizione, memoria e musica

LECCO – Nel nono anniversario della scomparsa del maestro Francesco Sacchi, il Coro Alpino Lecchese organizza la sesta rassegna “La Valle”, in programma sabato 4 ottobre alle ore 20:30 presso la chiesa parrocchiale di Olate di Lecco.

“La rassegna nasce con l’intento di valorizzare e diffondere il canto popolare e tradizionale, espressione ricca di valori e di cultura, a cui il maestro Sacchi ha dedicato con passione tutta la sua opera e la sua vita” spiegano dal Coro Alpino Lecchese.

In quest’ottica, ad ogni edizione il Coro Alpino Lecchese ha invitato prestigiosi ensemble che condividono la passione e lo studio del canto popolare.

“Quest’anno sarà con noi il Coro Città di Carignano, che proporrà un repertorio di canti piemontesi, offrendo un affresco musicale del proprio territorio. Dal nostro canto, presenteremo brani che raccontano la terra lecchese: non mancherà naturalmente il nuovo brano ‘Eterno Resegun’ di Benaglia, eseguito grazie alla volontà del maestro Francesco Bussani in occasione del centenario della posa della croce sul Resegone” concludono dal Coro Alpino Lecchese.