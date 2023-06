Il Coro San Giorgio e le Stelle in Cielo: “Ripartiamo dalle donne”

Concerto giovedì 8 giugno alle 21 nella chiesa parrocchiale di Acquate

Una serata speciale con una dedica molto particolare a quattro donne: Marzia, Carla, Paola e Ludovica

LECCO – Ritorna la musica dal vivo con il coro San Giorgio, l’appuntamento è per giovedì 8 giugno alle 21 nella chiesa parrocchiale di Acquate con il concerto “Stelle in Cielo” una serata speciale con una dedica molto particolare a quattro donne Marzia, Carla, Paola e Ludovica, volti e voci di donne che hanno percorso un tratto della loro strada con il coro San Giorgio.

“In particolare Marzia Piazza, pianista e insegnante di musica che per anni ha accompagnato il coro da protagonista con uno spirito eccezionale e una grande sensibilità artistica una personalità contagiosa e brillante che ha ispirato le parole di uno dei canti che eseguiremo, e a lei dedicato, composto da Stefano Aldeghi sulle parole di Elza Ferrario. Il concerto non è dedicato solo a Marzia ma anche a Carla e Paola che hanno cantato nel coro per un breve tempo percorrendo con entusiasmo un breve tratto della vita del nostro coro e, nel solco dell’entusiasmo e della freschezza della personalità di chi ama cantare in coro, questo concerto sarà di fatto una lode musicale, con lo scopo di ricordare e ringraziare di questi preziosi incontri. Il quarto nome è quello di Ludovica, medico e collega del nostro direttore Gianmarco Aondio, a lei è dedicata un’altra composizione di Stefano Aldeghi, Alleluia op 113 composta su un testo tratto dall’Antico Testamento, che riassume un’estrema ragione di fede e si conclude con queste parole: “Ciò che Dio fa è immutabile nulla va aggiunto, nulla va toto”.

La sera di giovedì 8 giugno tutti sono invitati al concerto dedicato alle donne, un tema che farà da filo conduttore a tutte le attività del coro nei prossimi mesi, grazie ad un progetto artistico e musicale che ha già un titolo: “Metà mondo son donne – La donna nella musica e nell’ arte” e si articolerà con appuntamenti musicali distribuiti nel territorio della provincia tra Valsassina, Lecchese e Brianza, e andando a toccare luoghi significativi della cultura popolare, della tradizione di fede e di vita e lavoro del mondo femminile con un ampio respiro storico e una visione a 360° delle vicende dal 800 ai giorni nostri. Un progetto che si realizza con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding).