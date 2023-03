Il design vien mangiando: una cena con il collettivo Designer Trattoria

Venerdì 31 marzo, ore 20, Antica Trattoria Americo a Belledo

Evento collaterale di “Un mondo senza oggetti? No!”. Il design in 3 serate in attesa del Salone del Mobile 2023

LECCO – Venerdì 31 marzo, ore 20 presso l’Antica Trattoria Americo di Lecco (via Tonio da Belledo, 105 – Belledo) si terrà “Il design vien mangiando”, il primo e unico evento collaterale della terza edizione di “Un mondo senza oggetti? No!” – Il design in 3 serate in attesa del Salone del Mobile 2023.

“Per festeggiare la terza edizione di “Un mondo senza oggetti? No!”, il programma di design talk che curo per il Comune di Olginate, ho pensato di portare a Lecco per la prima volta il collettivo Designer Trattoria che da tempo ha aperto al pubblico, in occasione di eventi dedicati al design, la propria modalità di confronto e ritrovo: la cena in trattoria. Sono stati a Milano, Napoli, Roma, Como… e mi sono detto: perché non proviamo anche a Lecco? Marcello Pirovano, lecchese, fa parte del collettivo ed è stato il primo relatore della prima edizione dei design talk di Olginate – ha spiegato il curatore dell’evento Prashanth Cattaneo -. Ci sarà lui con i suoi amici in una serata che sarà all’insegna del design e del buon cibo in una delle trattorie storiche della città di Lecco dove mangiò anche Giorgio De Chirico. Vi aspettiamo numerosi!”.

Per partecipare è necessario iscriversi all’evento Eventbrite (CLICCA QUI) e versare la quota di 35 euro che comprende il menù completo: antipasto, piatto unico, dolce, acqua, vino, caffè. Per allergie & intolleranze è necessario scrivere a designertrattoria@gmail.com.

“Siamo designer ma ci piace bere e mangiare in posti dove un designer non sanno neanche cos’è”. Un collettivo di designer milanesi nato con l’idea di raccontare il mondo del cibo e del design senza filtri, ma soprattutto senza la patina tipica dei blog (Stefano Citi, Lorenzo De Rosa, Ernesto Iadevaia, Giorgio Laboratore, Claudio Larcher, Marcello Pirovano, Filippo Protasoni).

“Alle volte le idee migliori nascono mentre stiamo mangiando, seduti al tavolo di una trattoria o di un ristorante. I progetti prendono forma su un tovagliolo o una tovaglietta di carta e gli appunti – o meglio gli schizzi – si materializzano dove capita. Per festeggiare la terza edizione di “Un mondo senza oggetti? No! – ideata e curata da Prashanth Cattaneo – il collettivo di Designer Trattoria presenta “Il design vien mangiando”, un’esposizione di tovagliette di designer italiani accomunati dal piacere della buona tavola. Durante la cena sarà possibile assaggiare piatti tipici ammirando le opere di Matteo Ragni, Sara Ricciardi, Andrea Branzi, Gaetano Pesce, Studio Irvine, Mario Trimarchi, Naessi Studio e altri progettisti affamati di progetto”.