Il Festival di Teatro dei Burattini torna in Provincia di Lecco: 38 appuntamenti da giugno a dicembre

La 2^ edizione del Festival – che unisce gli storici ‘I luoghi del lago e dei monti’ e ‘La leggenda della Grigna’ – si terrà tra Brianza e Valtellina

LECCO – 28 spettacoli di figura, 3 spettacoli di strada, 3 concerti, 2 parchi giochi: sono i numeri del Festival di Teatro dei Burattini in Provincia di Lecco ‘I Luoghi del lago, dei colli e dei monti’ promosso dalla Compagnia Teatrale Il Cerchio Tondo con il patrocinio di 16 comuni e due Comunità Montane. Il festival, alla sua 2^ edizione in questo nuovo format che riunisce le due tradizionali rassegne ‘I luoghi del lago e dei colli’ e ‘La leggenda della Grigna’ (riproposte da oltre 26 anni in Provincia di Lecco) è rivolto alle famiglie e ai bambini, ma non solo: portando il teatro fuori dai luoghi canonici del teatro, infatti, coinvolge un pubblico più vasto, di passaggio.

“Siamo molto contenti di portare ancora una volta in Provincia di Lecco una rassegna di qualità e coinvolgente – il commento di Maura Invitti e Marco Randellini del Cerchio Tondo che questa mattina, venerdì, hanno presentato l’edizione 2025 del Festival presso l’Officina Badoni – tra i protagonisti degli spettacoli tante compagnie teatrali nazionali e giovani burattinai, tra cui Cesare Corniani, figlio d’arte, 12 anni appena, che presenterà il suo primo spettacolo di burattini proprio al Festival ‘I Luoghi del Lago, dei Colli e dei Monti'”.

La kermesse si terrà tra la Brianza e la Valsassina: “Quest’anno hanno aderito alla programmazione quattro nuovi comuni, Merate, Casatenovo, Sirone e Monte Marenzo – ha fatto sapere Randellini – ci saranno poi storici comuni come Oggiono che ospiterà la 4^ rassegna del Teatro di Strada Strabiliando. Siamo orgogliosi di annunciare che a rassegna ha ottenuto il contributo regionale nell’ambito di Cultural Olympiad, è stata cioè selezionata nel programma culturale che accompagnerà le Olimpiadi 2026 Milano Cortina”.

Non solo spettacoli: grazie alla collaborazione con Officina Badoni da ottobre a dicembre si terranno 4 spettacoli/laboratori a Lecco, presso l’Officina, rivolti ai bambini: “Gli eventi avranno un costo simbolico per consentire il laboratorio – hanno spiegato gli organizzatori – tutti gli altri appuntamenti in calendario invece sono gratuiti e ad ingresso libero”.

Infine, ricordata anche la valenza sociale dell’iniziativa: “Quest’anno due delle associazioni che aderiscono al festival, il Grappolo e la Cooperativa Sociale Le Grigne, festeggiano un compleanno speciale e per l’occasione ospiteranno degli spettacoli”.

Tutto il programma è consultabile QUI