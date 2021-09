Il film biografico su Leo Callone disponibile su Netflix

Uscito il 24 settembre 2021 sulla celebre piattaforma on line

LECCO – A partire da dal 24 settembre è disponibile sulla piattaforma Netflix il film biografico “100 milioni di bracciate”, che racconta la vita del “Caimano del Lario” Leo Callone. La regia della pellicola è della regista comasca Donatella Cervi.

Il film parte dall’infanzia di Callone e arriva fino alla filantropia fatta nell’America latina. In mezzo i tanti successi di una carriera leggendaria, compreso lo storico attraversamento del canale della Manica.

“Mi stanno chiamando in tantissimi, lo vogliono vedere tutti – dichiara soddisfatto Leo Callone – al momento c’è un tam tam incredibile e speriamo che il riscontro prosegua anche nei prossimi giorni. Io non me ne intendo, ma secondo me potrebbe avere un buon successo di pubblico”.

Nel cast della pellicola è presente anche l’attore lecchese Nicola Bizzarri, che interpreta il papà di Callone. “Sono soddisfatto soprattuto per il fatto che il film sia su Netflix, un bel traguardo per una produzione indipendente a low budget. É stato piacevole, un bel set con una regista preparata, grintosa e disponibile. É stato un piacere lavorare a questa produzione”.