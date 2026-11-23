Vittoria nella categoria Weather con l’immagine “Avvolto dalla bufera di neve” scattata sulla cresta di Piancaformia

“Le condizioni meteo proibitive hanno creato l’occasione per catturare una immagine unica”

LECCO – Il fotografo lecchese Luigi Rota ha vinto la categoria Weather al Berlin Photo Awards 2026 con lo scatto intitolato “Avvolto dalla bufera di neve”. Il contest internazionale, a cui partecipano centinaia di fotografi da tutto il mondo, celebra la fotografia d’eccezione. L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di migliaia di candidature, spaziando tra una vasta gamma di generi. Ogni opera è stata valutata da una giuria internazionale sulla base di criteri quali creatività, eccellenza tecnica, originalità e impatto visivo.

“Si tratta di una fotografia che ho realizzato qualche anno fa sulla Cresta di Piancaformia in Grignone (Grigna Settentrionale) – ha raccontato Luigi Rota -. Quando dico che ero in Grigna tanti non ci credono perché le fato richiama decisamente contesti di alta quota e invece… Si tratta di un’immagine che è già stata pubblicata e ha vinto un altro contest un paio di anni fa. L’ho scattata in condizioni proibitive, il vento soffiava a oltre 100 km/h, tant’è vero che siamo stati costretti a rinunciare alla salita”.

Il noto fotografo lecchese, però, ha spiegato cosa c’è dietro a una immagine del genere: “E’ nelle condizioni meteo peggiori che, spesso, riesco a creare qualcosa di unico. Questa foto è irripetibile perché è irripetibile quell’istante – ha detto -. Si tratta di un momento improvviso che devi riuscire a cogliere in un contesto ambientale dove anche soltanto togliersi un guanto è qualcosa di molto complicato”.

Cogliere l’attimo è essenziale, ma è estremamente difficile se ti trovi su una cresta dalle pendenze elevate, con picozza e ramponi e condizioni atmosferiche particolarmente severe: “Proprio le condizioni atmosferiche, però, hanno creato l’occasione. Tu devi farti trovare pronto. Sullo spallaccio dello zaino ho montato una speciale piastra a sgancio automatico che mi permette di prendere la macchina con una sola mano, togliendo solamente un guanto e, a volte, nemmeno quello. Questo fa la differenza nel cogliere l’istante giusto, l’attimo prima o l’attimo dopo non sarebbe la stessa fotografia”.

Una soddisfazione in più, per un fotografo molto legato alle montagne di casa, è l’essere riuscito a portare alla ribalta di un concorso internazionale una delle montagne simbolo del nostro territorio.